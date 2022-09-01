8月財新中國PMI降至49.5 景氣重回收縮區間

由於局部地區疫情反覆，疊加高溫少雨導致供電緊張，大陸8月製造業景氣度降至收縮區間。今（1）日發布的8月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為49.5，較7月回落0.9個百分點，降至榮枯線50以下，顯示大陸製造業在經歷兩個月的擴張後重現收縮。

此前，大陸國家統計局公布的8月製造業PMI為49.4，高於前值0.4個百分點，但仍連續兩個月低於臨界值50。

財新網分析，從分項指數看，8月製造業供給保持擴張，但需求重現收縮。自6月疫情形勢總體好轉以來，製造業生產指數已連續三個月高於榮枯線，但漲幅逐漸回落。企業反映，高溫導致停電限電，工廠臨時停產，制約生產增長。分類來看，中間品類與投資品類的產出溫和增長，但消費品製造類產量下降。

8月製造業新訂單指數、新出口訂單指數均結束前兩個月的擴張勢頭，降至收縮區間。企業反映，高溫天氣、供電緊張、疫情反覆、全球經濟環境惡化等因素導致海內外需求減弱。

在製造業需求低迷的背景下，就業市場仍未有明顯改善。8月就業指數較前值稍有回升，但仍處於收縮區間。部分企業稱，因公司計畫壓縮規模和需求疲弱而削減用工，其中投資品類用工收縮最為明顯。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前中國經濟仍處在上半年大範圍疫情後的修復期，但局地散發疫情和高溫天氣對復甦形成擾動，經濟下行壓力增加，經濟恢復基礎不牢固，就業問題仍是關注重點。

王喆表示，近期人行下調政策利率，引導企業和個人融資成本進一步下行，但貨幣政策的實施效果還有賴於市場主體對經濟信心的培育。此外，疫情和災情等不利影響因素增多，就業市場低迷，消費市場萎縮，對困難群眾和低收入群眾的補助救助力度還需進一步加強。