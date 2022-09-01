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上海百強企業 去年總營收首度破9兆
8月30日，由上海市企業聯合會、上海市企業家協會等機構發布的2022上海百強企業名單出爐。上海百強企業2021年營業收入總額首次突破9兆元（人民幣，下同），達到9兆6595.2億元。
新華社報導，上海百強企業主要經營指標呈現兩位數較高增長。數據顯示，百強企業凈利潤合計達到6337.8億元，同比增長15.36%。此外，上海百強企業2021年納稅總額達到1607.4億元，同比增長13.97%，研發投入1607.4億元，同比增長29.90%。
值得注意的是，上海新興產業發展呈現高速增長。據統計，上海新興產業百強企業2021年營業收入總額首次突破兆元，達到1兆3472.8億元，增長率為33.58%。
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