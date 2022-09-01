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下半年財政展望 落實落細積極政策

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

今年以來，中國大陸各級財政部門加強財政資源統籌，實施新的組合式稅費支持政策，保證財政支出強度，優化支出重點和結構，持續改善民生，著力穩定宏觀經濟大盤。大陸財政部表示，下半年將堅持穩中求進工作總基調，落實落細積極的財政政策。

新華社報導，大陸財政部8月30日發布2022年上半年大陸財政政策執行情況報告，介紹上半年財政政策執行情況和下半年財政政策展望。

財政運行經受疫情等因素衝擊，預算執行總體較好；1兆8455億元（人民幣，下同）退稅款退付到納稅人帳戶，順利實現留抵退稅政策「大頭落地」；融資擔保基金已完成再擔保合作業務規模5962億元，同比增長85%；已發行的新增地方政府專項債券共支持超過2.38萬個項目，其中在建項目約1.08萬個，新建項目約1.3萬個……報告中的一組數據，彰顯上半年積極的財政政策提升效能，更加注重精準、可持續。

根據報告，下半年，大陸財政部將繼續實施好各項組合式稅費支持政策，持續釋放政策紅利。認真研究解決市場主體反映的突出問題，督促地方加強政策配套，挖掘自身潛力加大支持力度，持續助力市場主體紓困發展。用好地方政府專項債券資金，支持地方政府用足用好專項債務限額。壓實主管部門和項目單位責任，實施支出進度通報預警機制，推動盡快形成實物工作量。加強財政與貨幣政策聯動，支持政策性開發性金融工具落地，實現擴大有效投資、帶動就業、促進消費的綜合效應。

大陸財政部表示，下半年還將加強重大戰略任務財力保障，切實保障和改善民生，加強財政收支管理，強化財政可持續性，進一步嚴肅財經紀律。

疫情 人民幣

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