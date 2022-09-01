青年胡同創業 咖啡館飄街坊人情味

本司胡同西口，面朝東四南大街，把角有家咖啡館。從裡到外只有一間房子，像個四方的盒子，面向大街是落地窗。這家叫汵奇的咖啡館，今年3月才剛剛開業，是一對年輕的情侶共同創辦的。

端著咖啡坐在裡面往外看，窗框裡像演電影一樣，陽光透過濃密的樹蔭灑在大街上，來來往往的人，來來往往的車，行色匆匆。從窗外往裡看也像電影，設計感十足的空間，打扮時尚的年輕人，悠閒的喝著咖啡聊著天……。

一面是現代都市的繁忙，一面是慢下來的悠閒時光；一面是時尚的生活方式，一面是古老的街區。傳統和現代既對立又相融。

這對年輕的情侶，她叫高雪，走訪過中國大陸各地超過1000家獨立咖啡店。他叫費騰，早先在老家山東從事藝術品銷售、藝術培訓等工作，但內心渴望成為一個「手藝人」。喜歡鼓樓一帶的藝術氛圍，10年前辭職來到北京，學做一名咖啡師。

「這是我與咖啡打交道的第7年，行業的發展超出了我的預想。我剛辭職做自媒體的時候，咖啡還很小眾，沒想到今天它已經成了人人談論的風口。」高雪說。

「我們一直想開一家社區店。胡同是人情味特別濃的地方，非常適合。」高雪說，他們租住的地方離店裡約2公里。

在費騰看來，胡同創業門檻低。「大商場租金太貴，胡同不挑人。」費騰說。更幸運的是，東城區對東四大街進行了整治提升，並對業態進行升級。咖啡館恰好符合新的產業定位，他們以相對優惠的價格，直接從大房東手裡租來店面，降低了成本。

時尚氣息十足的咖啡館，一對懷抱夢想的創業青年，汵奇給胡同帶來了朝氣。他們養的小狗「豆瓣醬」，很快成了周圍鄰居們的團寵，拉近了鄰里間的距離。

咖啡館、演藝中心、藝術空間、文創書店……業態升級後，胡同的時尚感、文化味更濃了。