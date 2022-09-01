第四批「小巨人」企業 民企佔比8成4

大陸第四批專精特新「小巨人」企業目前已完成公示，在公示的4300多家企業中，民營企業佔比84%，國有企業佔比9%，合資和外資企業7%。

中新社報導，在8月30日舉行的第三場「新時代工業和信息化發展」記者會上，大陸工信部中小企業局局長梁志峰介紹說，第四批專精特新小巨人企業申報非常踴躍，一共有1.3萬家企業申報，經省（市、區）初審和工信部審核，目前已完成公示，後續還有一些程序。

據梁志峰介紹，這些企業具有三個特徵。一是創新性強，研發投入高。企業平均研發經費佔營業收入比重10.4%，平均擁有 I 類知識產權16項、發明專利14項。

二是專業化程度高，配套能力強。企業從事細分領域時間均為3年以上，其中10年以上的3000多家，是強鏈補鏈固鏈的生力軍。

三是成長性好，發展潛力大。近兩年，企業戶均年平均營業收入增長都在20%以上，增長態勢明顯。「這是在面對百年變局和世紀疫情衝擊的情況下取得的，實屬不易」，梁志峰說。

據瞭解，大陸工信部和財政部通過中小企業發展專項資金，分三批重點支持了部分專精特新小巨人企業提升創新能力，已累計安排財政資金40多億元（人民幣，下同）。工信部聯合人民銀行設立2000億元科技創新再貸款支持工具，將專精特新中小企業納入支持範圍。

另外，工信部引導地方從重視企業規模轉向重視創新，36個省區市（含計劃單列市）累計安排40億多元地方財政資金，支持專精特新中小企業發展。

梁志峰表示，下一步，工信部將繼續落實好《為專精特新中小企業辦實事清單》，進一步在資金、人才、技術、發展平台搭建等方面，不斷完善培育服務舉措，堅定支持中小企業走專精特新發展之路。