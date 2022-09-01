浙江城鄉居民收入 10年來倍增

中共浙江省委書記袁家軍30日表示，浙江家庭年可支配收入20萬元（人民幣，下同）至60萬元群體比例已達30.6%。

中新社報導，去年5月，浙江被賦予高質量發展建設共同富裕示範區的新使命。袁家軍表示，共同富裕是一場以人民為中心的深刻社會變革。今年重點是打造「三個一批」，即打造擴中提低、浙有善育、「浙江有禮」省域文明實踐等一批可示範推廣的標誌性成果；聚焦農業農村、山區縣高質量發展、普惠性人力資本提升等領域先行突破，探索一批機制性制度性共富模式；聚焦破解共同富裕普遍性難題新題，謀劃一批重大改革方案。

在探索持續縮小「三大差距」新路徑方面，浙江實施擴中提低行動，完善高質量就業創業體系，構建橄欖型社會結構。深化強村富民鄉村集成改革和農業轉移人口市民化集成改革，全省域推進未來社區、未來鄉村建設等。

在探索構建共富型制度政策新體系方面，袁家軍稱，浙江一體推進全面深化改革、共同富裕示範區重大改革和數位化改革。聚焦初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，探索共富型大社保體系、現代財稅體制等。

袁家軍表示，通過體系化推進共同富裕示範區建設，浙江已基本形成共同富裕話語體系、重點工作體系和重大改革體系。

過去十年，浙江城鄉居民收入翻了一番以上，分別連續21年、37年居中國大陸省區第一；城鎮化率從63.2%提高到72.7%，城鄉居民收入倍差從2.37縮小到1.94，家庭年可支配收入20萬元至60萬元群體比例達到30.6%。

此前，浙江提出目標，到2025年家庭年可支配收入20萬元至60萬元群體比例達到45%，基本形成以中等收入群體為主體的橄欖型社會結構。這也讓擴中提低改革的深化成為關鍵。

浙江省長王浩表示，浙江接下來將持續抓好摸清底數；鼓勵勤勞創新致富；構建要素參與收益分配機制；擴大優質公共服務供給；強化民生托底保障等五方面主要工作，努力實現上述目標。