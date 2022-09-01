5個臨空特色項目簽約 廣州打造全球飛機維修產業中心

8月30日，在第八屆中國廣州國際投資年會空港分會場活動上，5個臨空特色產業項目現場簽約，強力助推廣州打造全球飛機維修產業中心，項目預計總投資額將近60億元（人民幣，下同）。

中新社報導，廣州空港經濟區管理委員會主任朱志剛在致詞中表示，近年來，廣州空港經濟區加快打造具有國際競爭力的廣州飛機維修及客改貨基地。2021年，廣州飛機維修基地實現逆勢增長，營業收入額達31億元。目前，空客和波音「客改貨」項目已先後在廣州空港經濟區落戶投產，該區成為中國大陸唯一引進全球兩大飛機製造商客改貨項目所在地，其作為大陸重要航空維修基地的功能不斷強化。

據瞭解，本次簽約項目主要聚焦航空維修與製造產業鏈整合發展，包括南航資本控股項目、飛機客改貨全球總部基地、大灣區航空資產管理和維修總部、地大航空發動機熱障塗層總部基地、廣州國際航空維修工程及地面服務展洽會項目。

據國際知名諮詢公司奧緯諮詢預測，未來十年，大陸民航機隊規模將達5776架，年均增長4.5%；機務維修產業產值194億美元，年均增長7.9%，增速均為全球平均水平兩倍左右。

廣州飛機維修工程有限公司（GAMECO）是廣州空港經濟區飛機維修產業的龍頭企業之一。「我們目前正在廣州空港經濟區建設一個具有完整能力的複合材料深度修理中心，以及一個國內最先進的飛機附件業務中心，計劃9月份完成驗收並實現投產。」GAMECO副總經理甘擁軍說。