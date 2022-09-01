穩外資 陸將推新一批政策措施

大陸商務部部長助理郭婷婷8月30日稱，大陸將加緊推出新版《鼓勵外商投資產業目錄》，進一步擴大先進製造、科技創新、現代服務等領域鼓勵外商投資的範圍。

中新社報導，郭婷婷在當天舉行的記者會上說，為吸引更多跨國公司投資中國大陸，官方將抓緊發布新一批穩外資政策措施，包括積極發布促進製造業引資和外資研發中心發展的相關專項政策，引導外商持續加大製造業和研發領域在大陸投資。

郭婷婷稱，今後將積極開展產業鏈招商，吸引更多外資企業來大陸經營。此外，將推動增設服務業擴大開放綜合試點地區，推出更多改革創新試點舉措，複製推廣新一批試點成果，推動大陸服務業領域的制度開放。

在加強對外資服務方面，郭婷婷稱，今後將續發揮好外資專班作用，通過座談、視訊會等多種方式強化與外資企業和外國商協會的常態化溝通交流，積極回應外資企業的訴求。此外，大陸將推出新一批重點外資項目，加強全流程服務和全方位保障。

目前，大陸吸收外資穩定增長。據官方統計，今年前7個月中國大陸實際使用外資7983.3億元人民幣，按可比口徑同比增長17.3%，增速與上半年基本持平。