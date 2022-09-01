陸中小企經營企穩 助經濟平穩運行

大陸工信部8月30日發布數據顯示，今年1至7月，大陸全國規模以上中小工業企業營業收入、利潤總額分別同比增長8.1%和1.6%，中小企業生產經營呈企穩態勢，為國民經濟平穩運行奠定了堅實基礎。

新華社報導，大陸工信部8月30日召開「支持中小企業創新發展 培育更多專精特新企業」記者會，工信部中小企業局局長梁志峰在會上說，為應對複雜的國內外環境和新冠肺炎疫情的不利影響，大陸中央和地方層面發布了多項力度空前助企紓困政策。據不完全統計，僅今年以來大陸中央層面發布各類政策措施33項，這些政策在幫助中小企業紓困解難方面發揮了重要作用。

會上發布數據顯示，今年上半年，中小微企業享受新增減稅降費及退稅緩稅緩費近1.8兆元（人民幣，下同）。中小微企業寬頻和專線等平均資費進一步降低。去年來治理涉企收費專項行動共檢查收費單位9.89萬家，清退違規收費超過60億元。

在融資方面，工信部聯合多部門提出強化中小微企業金融服務相關舉措，進一步規範發展供應鏈金融，鼓勵金融機構為專精特新中小企業量身訂制服務方案，並與財政部聯合實施小微企業融資擔保業務降費獎補政策，自2018年起，已累計安排大陸中央財政資金150億元，引導各地擴大小微企業融資擔保業務規模、降低融資擔保成本。

當前，大陸工業經濟面臨的內外部環境仍然嚴峻複雜，企穩回升的基礎還不牢固，支持中小企業紓困解難還要加力。

大陸工信部中小企業局副局長王海林表示，在融資方面，將以更大力度推動緩解中小企業融資難融資貴問題，引導金融機構進一步加大對專精特新中小企業的支持力度，繼續實施小微企業融資擔保降費獎補政策，對接多層次資本市場，支持更多符合條件的優質中小企業上市、掛牌融資。

在降低企業負擔方面，持續深入推進整治涉企亂收費、防範和化解拖欠中小企業帳款專項行動，以更大力度推動惠企政策落地見效。