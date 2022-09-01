聽新聞
test
0:00 / 0:00

近十年 福建GDP連跨3個兆元台階

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
福建加速建構現代化經濟體系。圖為福建寧德，外賓在寧德時代新能源科技股份有限公司內參觀。（中新社）
福建加速建構現代化經濟體系。圖為福建寧德，外賓在寧德時代新能源科技股份有限公司內參觀。（中新社）

大陸福建省寧德市過去受制於海防前線位置和交通瓶頸，經濟社會發展相對滯後，一度被稱為大陸東南沿海的「黃金斷裂帶」。如今，寧德時代、青拓不銹鋼、上汽汽車、東南銅業等龍頭企業脫穎而出，形成了一批產業集群，推動寧德從經濟總量全省最後一位，躍升到去年的第5位，同時也成為福建高質量發展的重要增長極之一。

中新社報導，寧德市是福建省高質量發展的窗口。8月30日在福州舉辦的「中國這十年·福建」記者會上，中共福建省委書記尹力介紹，中共十八大以來，福建省地區生產總值連跨3個兆元（人民幣，下同）台階，年均增長8.1%，2021年達4.88兆元，從全大陸第11位提升到第8位；全省一般公共預算總收入連跨3個千億元台階，年均增長7.4%，2021年達5744億元，是財政淨上繳省份；全省居民人均可支配收入連跨3個萬元台階，年均增長8.5%，2021年達4萬659元，位居全大陸的第7位。

過去十年間，福建省研發投入增長2.1倍，年均增長15.2%；大陸高科技企業增長4.8倍、2021年超過8900家，高技術產業增加值佔規上工業增加值比重從9.4%提高到15.3%，車載智慧玻璃、鋰離子動力電池技術達到國際領先水平。製造業增加值占地區生產總值比重達34.2%，比大陸平均高6.8個百分點，超過千億產業集群達21個。做大做強做優數位經濟、海洋經濟、綠色經濟、文旅經濟，2021年數位經濟增加值超2.3兆元、占地區生產總值比重47.6%，海洋生產總值超1.1兆元，清潔能源產業發展迅速、居全大陸前列。

福建省省長趙龍也表示，將堅持創新引領，堅持發展實體經濟，堅持傳統產業數位化轉型、智能化改造，堅持培育壯大戰略性新興產業，堅持培優民營經濟，堅持改善營商環境，大力發展數位經濟、海洋經濟、綠色經濟、文旅經濟，在加快建設現代化經濟體系上爭取更大進步。

作為知名僑鄉和台胞主要祖籍地，僑台依舊是福建發展的優勢。

福建實施僑資僑智僑力引進工程，十年來累計引進僑資企業7039家，實際利用僑資360億美元。福建積極探索海峽兩岸融合發展新路，打造台胞台企登陸的第一家園；十年來閩台貿易額達7000多億元、2021年突破千億元，在閩台企超過1萬家，實際利用台資超100億美元。

實體經濟 福建 中共

延伸閱讀

大陸數據出境安全評估辦法 明日起正式施行

颱風軒嵐諾攜風雨來襲 福建啟動防颱Ⅳ級應急響應

中共全國人大常委會舉行中 小摩籲加碼大陸

土耳其第2季GDP年增7.6% 民眾消費成推手

相關新聞

今年壓力大 陸經濟成長率難保3

八月中國大陸製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）為四九點四，雖較前月回升零點四個百分點，但仍處於景氣榮枯線下方。瑞銀首席中國經...

大陸前7月 社會物流總額190兆元

根據中國物流與採購聯合會8月30日公布的數據顯示，今年1月至7月，大陸全國社會物流總額約190兆元（人民幣，下同），按可...

近十年 福建GDP連跨3個兆元台階

大陸福建省寧德市過去受制於海防前線位置和交通瓶頸，經濟社會發展相對滯後，一度被稱為大陸東南沿海的「黃金斷裂帶」。如今，寧...

浙江城鄉居民收入 10年來倍增

中共浙江省委書記袁家軍30日表示，浙江家庭年可支配收入20萬元（人民幣，下同）至60萬元群體比例已達30.6%。

青年胡同創業 咖啡館飄街坊人情味

本司胡同西口，面朝東四南大街，把角有家咖啡館。從裡到外只有一間房子，像個四方的盒子，面向大街是落地窗。這家叫汵奇的咖啡館...

5個臨空特色項目簽約 廣州打造全球飛機維修產業中心

8月30日，在第八屆中國廣州國際投資年會空港分會場活動上，5個臨空特色產業項目現場簽約，強力助推廣州打造全球飛機維修產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。