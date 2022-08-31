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大陸從俄羅斯進口天然氣與電力 前8月大增逾六成

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中俄天然氣管道東線工程運行兩年半，目前還有兩條線路在規劃準備施工，屆時會大大增加俄國天然氣輸往大陸的容量。（圖／截自「中國石油」微信公眾號影片）
中俄天然氣管道東線工程運行兩年半，目前還有兩條線路在規劃準備施工，屆時會大大增加俄國天然氣輸往大陸的容量。（圖／截自「中國石油」微信公眾號影片）

俄烏戰爭爆發迄今，也連帶影響歐亞能源格局，最新數據顯示，2022年前8月大陸從俄羅斯進口的天然氣增幅達六成，而前7個月大陸從俄羅斯進口的電量則提升逾七成。俄羅斯天然氣公司並表示要為新的輸陸天然氣「遠東」管道，著手制定設計與預算文件。

據俄羅斯衛星通訊社31日引述俄羅斯天然氣工業公司消息指出，俄氣公司正不斷增加通過既有的「西伯利亞力量」管道向中國大陸供應的天然氣，與2021年相比，2022年前8個月對大陸市場的天然氣供應量增加了60%。

目前大陸跟俄羅斯之間的天然氣管道，主要是2019年底開始供氣的「西伯利亞力量」（東線）天然氣管道，目前還在規劃階段的有「西伯利亞力量2」管道及其延伸的經蒙古國的「東方聯盟」管道（中蒙俄管道），以及最新的計畫「遠東」管道；至於「西線」管道，因雙方談判久無結果，所以先以中蒙俄管道代替。

俄羅斯方面指出，2025年時「西伯利亞力量」管道年輸氣量將達380億立方公尺，加上遠東管道則為480億立方公尺，而「西伯利亞力量2」管道可再增加500億立方公尺。

另外大陸海關總署此前發步數據顯示6月和7月，大陸從俄羅斯進口電能總量提升將近36%，達到8.7億度，價值3,980萬美元，俄羅斯「生意人報」消息則稱，8月初以來供應量可能將超過4.8億度（增幅為13%）。今年1月至7月，俄羅斯共向大陸出口26.5億度電力，較2021年同期增長71.9%，金額也達到1.2506億美元。

中俄天然氣管道東線工程是目前啟用的第一條管道，今年前8月大陸進口增加達六成之多。（圖／截自「中國石油」微信公眾號影片）
中俄天然氣管道東線工程是目前啟用的第一條管道，今年前8月大陸進口增加達六成之多。（圖／截自「中國石油」微信公眾號影片）

俄羅斯 俄烏戰爭 海關

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