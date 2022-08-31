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大陸數據出境安全評估辦法 明日起正式施行
大陸國家互聯網信息辦公室日前公布的《數據出境安全評估辦法》明（9/1）起正式施行。
該辦法規定應當申報數據出境安全評估的情形，包括數據處理者向境外提供重要數據、關鍵資訊基礎設施運營者和處理100萬人以上個人資訊的數據處理者，需申報向境外提供個人資訊的情形。
同時，自去年1月1日起累計向境外提供10萬人個人資訊或者1萬人敏感個人資訊的數據處理者，向境外提供個人資訊以及國家網信部門規定的其他需要申報數據出境安全評估情形。
為了指導和説明數據處理者規範、有序申報數據出境安全評估，大陸國家互聯網信息辦公室編制了《數據出境安全評估申報指南（第一版）》，對數據出境安全評估申報方式、申報流程、申報材料等具體要求作出了說明。
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