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投資專案公允價值下降 聯想控股獲利腰斬

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
聯想控股上半年公司權益持有人應占淨利人民幣21.31億元，年減55％。(新華網)
聯想控股上半年公司權益持有人應占淨利人民幣21.31億元，年減55％。(新華網)

聯想控股今（31）日公布半年報，上半年營收人民幣2377億元，年增4％；公司權益持有人應占淨利人民幣21.31億元，年減55％；基本每股盈利為人民幣0.91元，較去年同期下降55％。

聯想控股是聯想集團的母公司，其業務除了聯想集團的PC、手機、伺服器等，還包括金融、創新消費與服務、農業與食品、先進製造與專業服務等戰略投資業務。

聯想控股在業績公告中稱，報告期內公司營收增長4%，主因積極應對挑戰，業務經營保持平穩，產業運營板塊收入同比增長所致；歸屬公司權益持有人淨利潤下降55%，主要是2022年上半年資本市場波動加劇，產業孵化與投資板塊的某些投資專案公允價值下降所致。

上半年，聯想控股體系內研發費用為人民幣72.12億元，年增24％。體系內新投資科技企業近50家，涉及前沿技術、硬科技、醫藥醫療等領域，年內截至2022年8月15日，共推動12家被投企業上市。

人民幣 板塊 資本市場

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