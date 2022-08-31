大陸總理李克強：降低制度性交易成本

大陸國務院總理李克強31日主持召開國務院常務會議，聽取穩住經濟大盤督導和服務工作彙報，部署充分釋放政策效能，加快擴大有效需求；確定進一步優化營商環境、降低制度性交易成本的措施，持續為市場主體減負啟動力。

李克強指出，改革是政策工具箱中極重要工具，要堅持以改革啟動力，降低市場主體制度性交易成本。主要包括嚴肅查處亂罰款、收過頭稅費等行為，加強監管，嚴厲打擊假冒偽劣，維護公平競爭。

會議指出，要貫徹黨中央、國務院部署，保持經濟運行在合理區間，努力爭取最好結果。針對經濟超預期因素衝擊，前期能用盡用近兩年儲備的政策工具，及時果斷推出穩經濟一攬子政策和接續政策，因市場主體在一些方面遇到的困難比2020年多，今年退稅減稅降費等超過2020年，並推出有力度的穩投資促消費政策，總體政策規模合理適度。

近日國務院向主要經濟省份派出工作組，圍繞穩住經濟大盤督導和服務。要用“放管服”改革辦法再推進穩經濟一攬子政策發揮效能，接續政策細則9月上旬應出盡出，著力擴大有效需求，鞏固經濟恢復基礎。

一是在用好新增人民幣3,000億元以上政策性開發性金融工具基礎上，對符合條件項目滿足資金需求，避免出現專案等資金；將上半年開工項目新增納入支持，以在三季度形成更多實物工作量。二是擴大政策性開發性金融工具支持領域，將老舊小區改造、省級高速公路等納入，盡可能吸引民間投資。

三是支持製造業企業、職業院校等設備更新改造的政策。四是引導商業銀行為重點專案建設、設備更新改造配足中長期貸款。有關部門和銀行要完善考核辦法，形成激勵機制。五是對重點專案繼續採取集中辦公等方式，提高審批效率。地方政府可根據職權作出承諾，專案落地後補辦手續。

六是支持剛性和改善性住房需求，地方要“一城一策”用好政策工具箱，靈活運用階段性信貸政策和保交樓專項借款。促進汽車等大宗消費。七是國務院再派一批督導和服務工作組，赴若干省份推動政策落實。八是各地也要建立督導和服務工作機制。專案要按照有回報、保證資金不挪用和工程質量的原則不失時機推進。