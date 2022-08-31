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深圳因疫情一口氣取消6個展會 商家損失慘重

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
深圳因應當前疫情防控形勢，一口氣取消6個即將舉辦的展會。深圳寶安區商務局
深圳因應當前疫情防控形勢，一口氣取消6個即將舉辦的展會。深圳寶安區商務局

大陸新冠疫情多點散發，各省市要求進一步嚴格聚集性活動管理，大型會議、活動、論壇、演出、展銷促銷等「非必要不舉辦」。深圳因應當前疫情防控形勢，一口氣取消6個即將舉辦的展會，有民眾反映，這個決定讓已經布展的商家損失慘重，如此商業環境令人深思。

深圳新聞網報導，根據深圳市疫情防控工作需要，原定8月31日至9月3日在深圳國際會展中心舉辦的第24屆亞洲寵物展覽會、2022亞洲3D打印·增材製造展覽會、中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會、亞洲門窗遮陽展、亞洲家居裝飾展、亞洲內裝工業化展等相關展會活動，30日晚同時宣布暫緩舉辦。

香港經濟日報報導，有參加亞洲寵物展的業者在社交平台反映，30日深夜12時、距離開展還有8小時之際，突然接到展會取消的通知；而攤位搭建和相關貨品價值人民幣十幾萬甚至上百萬元，都算是各家參展業者的損失。

亞洲寵物展首次登陸深圳，預計有1,850家以上的企業參展，超過1萬家品牌給予支持，號稱消費者不出國門就能逛遍全球寵物用品。展覽組委會發布通知稱，將視疫情防控形勢，在本輪疫情結束後再行擇機舉辦，具體舉辦時間另行通知。

得知寵物展取消後，民眾紛紛質疑，深圳福田區和羅湖區29日就開始管控，展會如果早一天通知取消，也能省下一些貨品和搭建費用。另有人表示，展會取消造成的損失不會有誰出面承擔，疫情已經奪走了太多機會，「這樣的商業環境，值得再次深思。」

有參加亞洲寵物展的業者在社交平台反映，匆忙撤離會場，只拍到還未搭建完成的展位。微博截圖
有參加亞洲寵物展的業者在社交平台反映，匆忙撤離會場，只拍到還未搭建完成的展位。微博截圖
有參加亞洲寵物展的業者在社交平台反映，30日深夜12時、距離開展還有8小時之際，突然接到展會取消的通知；而攤位搭建和相關貨品價值人民幣十幾萬甚至上百萬元，都算是各家參展業者的損失。微博截圖
有參加亞洲寵物展的業者在社交平台反映，30日深夜12時、距離開展還有8小時之際，突然接到展會取消的通知；而攤位搭建和相關貨品價值人民幣十幾萬甚至上百萬元，都算是各家參展業者的損失。微博截圖

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