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中共全國人大常委會舉行中 小摩籲加碼大陸

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書，31日在北京同列席十三屆全國人大常委會第三十六次會議的全國人大代表座談交流。新華社
中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書，31日在北京同列席十三屆全國人大常委會第三十六次會議的全國人大代表座談交流。新華社

中共全國人大常委會30日（本周二）起一連四日在北京召開，市場期待更多穩經濟政策公布。摩根大通指出，中央正採取行動填補「穩經濟」政策的資金缺口，期望在人大常委會後有更多細節；並指全球投資風格再度輪轉至價值股，建議增持大陸股票。

新華社報導，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書31日上午同列席十三屆全國人大常委會第三十六次會議的全國人大代表座談交流。他表示，要把調查研究擺在更加突出的位置，加強和改進全國人大常委會組織的代表專題調研活動，使代表工作更好接地氣、察民情、聚民智、惠民生。

央廣網報導，十三屆全國人大常委會第三十六次會議30日上午在京舉行第一次全體會議，栗戰書主持並作全國人大常委會執法檢查組關於檢查環境保護法實施情況的報告。

香港經濟日報報導，上周三國務院常務會議提出，在落實好穩經濟一攬子政策同時，再實施19項接續政策，形成組合效應，推動經濟企穩向好、保持運行在合理區間。當中包括新增人民幣3,000多億元政策性金融工具和人民幣5,000多億元專項債限額空間等，為「穩經濟」開源的舉措。

考慮到3月「兩會」以來的減稅退費方案，以及因樓市疲弱導致的賣地收入減少，摩根大通測算今年中央的財政預算有人民幣2兆元的資金缺口。

該行指出，上周國常會的19項接續政策中，已帶來人民幣8,000億元的直接資金增量反映中央現在行動，期待全國人大常委會後可有更多細節公布，但對再進一步的資金增量，如加大赤字率、提前使用更多2023年專項債限額等，預期則較保守。

人大常委會 全國人大 小摩

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