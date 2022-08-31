快訊

台鐵中秋不停駛恐生變 員工不滿「加薪低」連署要翻案

曾判陳水扁無期徒刑 高院法官吳定亞被抽中審扁偽證案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸房市爭議多 內蒙古開第一槍籲「實坪」取代「公設」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸房市交易對於公設比屢起爭議，內蒙古官方近日建議大陸住建部，取消公設面積，改以實坪作為計價依據。（中新社）
大陸房市交易對於公設比屢起爭議，內蒙古官方近日建議大陸住建部，取消公設面積，改以實坪作為計價依據。（中新社）

中國大陸各地房屋買賣當中，公設面積時常引起諸多爭議，對此內蒙古官方近日打響了第一槍，稱已經明確提交大陸住建部，建議取消「公攤面積」（公設）、改以「套內面積」（實坪）作為買賣計價基礎。

據中國新聞周刊報導，內蒙古住建廳8月24日針對「關於規範房屋『公攤面積』的提案」回應稱，將取消「公攤面積」的建議，列為近期亟需修訂的立法專案建議上報住建部，這是目前全大陸首個官方層面對取消公設做出的回應。

報導稱，這次建議係源於內蒙古自治區政協委員王鳳華的提案，提案指出，在商品房交易中使用「套內面積」作為計價依據，對防止出現「公攤面積」無序增加，減少購房過程中的矛盾糾紛，對維護老百姓切身利益具有積極的作用。

中國大陸商品住宅的交易和確權（確認權利）中，普遍以共有建築面積為標準，「公攤面積」確定具有很強的專業性，購房者對分攤的公共建築面積的合理性、準確性缺乏專業瞭解，也不能直觀了解實際「套內面積」，且公設比因建案不同存在差異，造成消費者的質疑和矛盾糾紛。例如2018年曾發生山東青島某建案銷售時承諾公設比為31%，交屋時卻高達46%，主臥甚至無法放下雙人床。

報導引述某業內人士說法稱，一般小高層住宅的得房率（實際使用面積）為80%到85%，而高層的得房率相對較低，一般只有75%到80%，「實際上可能會更低」。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，上述提案勢必使得過去更多停留在民間層面的問題更受政府關注，對於保障購房者權益等具有積極的作用。

內蒙古 建築

延伸閱讀

內蒙古「西瓜王」重達87.5公斤 以69萬元賣出引發熱議

提開放便服、解禁拖鞋遭否決 學生會向板橋高中提申訴

內蒙古呼倫貝爾遊客開車輾草原被勸反罵牧民 網上發道歉片求原諒

南勢角商圈房價超越永和近8字頭? 專家: 鋼骨大樓中小坪數是關鍵

相關新聞

陸房市爭議多 內蒙古開第一槍籲「實坪」取代「公設」

中國大陸各地房屋買賣當中，公設面積時常引起諸多爭議，對此內蒙古官方近日打響了第一槍，稱已經明確提交大陸住建部，建議取消「...

開發商碧桂園：中國房地產市場已進入寒冬 舉步維艱

華爾街日報報導形容，中國最大的房地產開發商碧桂園使用了一些「最強烈的措辭」，描述長達1年的市場低迷及造成的財務衝擊。根據...

遭監管重罰後…曾投資逾300億 蘋果退出滴滴董事會

據鳳凰網科技報導，曾經對滴滴投資10億美元（約新台幣303.78億元）的蘋果公司放棄滴滴出行董事會席位，且其代表已經離開...

萬達「太子」王思聰不接班？ 退出董事職務

中國國家企業信用信息公示，大連萬達集團29日出現工商變更，王思聰退出董事職務。消息讓市場一片譁然，有萬達「太子」、被暱稱...

萬科郁亮：房市收縮過頭 眼下任務覓「生火取暖」方法

在今年初喊出地產進入「黑鐵時代」的萬科董事會主席郁亮，31日在萬科2022年中期線上業績會，針對當前房地產市場形勢重申，...

雷軍3個月解僱900人 當年一起喝小米粥的元老也離職 深度解析：小米手機為何賣不動了

小米，這個一度被擠出全球市占前5、到重返手機「三哥」的中國手機品牌，為何短短兩個季度就風水輪流轉，成為同業裡衰退最甚的業者？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。