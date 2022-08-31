陸房市爭議多 內蒙古開第一槍籲「實坪」取代「公設」

中國大陸各地房屋買賣當中，公設面積時常引起諸多爭議，對此內蒙古官方近日打響了第一槍，稱已經明確提交大陸住建部，建議取消「公攤面積」（公設）、改以「套內面積」（實坪）作為買賣計價基礎。

據中國新聞周刊報導，內蒙古住建廳8月24日針對「關於規範房屋『公攤面積』的提案」回應稱，將取消「公攤面積」的建議，列為近期亟需修訂的立法專案建議上報住建部，這是目前全大陸首個官方層面對取消公設做出的回應。

報導稱，這次建議係源於內蒙古自治區政協委員王鳳華的提案，提案指出，在商品房交易中使用「套內面積」作為計價依據，對防止出現「公攤面積」無序增加，減少購房過程中的矛盾糾紛，對維護老百姓切身利益具有積極的作用。

中國大陸商品住宅的交易和確權（確認權利）中，普遍以共有建築面積為標準，「公攤面積」確定具有很強的專業性，購房者對分攤的公共建築面積的合理性、準確性缺乏專業瞭解，也不能直觀了解實際「套內面積」，且公設比因建案不同存在差異，造成消費者的質疑和矛盾糾紛。例如2018年曾發生山東青島某建案銷售時承諾公設比為31%，交屋時卻高達46%，主臥甚至無法放下雙人床。

報導引述某業內人士說法稱，一般小高層住宅的得房率（實際使用面積）為80%到85%，而高層的得房率相對較低，一般只有75%到80%，「實際上可能會更低」。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，上述提案勢必使得過去更多停留在民間層面的問題更受政府關注，對於保障購房者權益等具有積極的作用。