遭監管重罰後…曾投資逾300億 蘋果退出滴滴董事會

據鳳凰網科技報導，曾經對滴滴投資10億美元（約新台幣303.78億元）的蘋果公司放棄滴滴出行董事會席位，且其代表已經離開滴滴董事會。

根據滴滴在4日宣布的董事會調整新聞稿，蘋果企業發展副總裁佩里察 (Adrian Perica) 已從滴滴董事會辭職。佩里察曾是投行高盛的銀行家，於2009年加入蘋果，負責並購和戰略投資工作，直接向執行長庫克彙報工作。2016年，蘋果宣布向滴滴投資10億美元後，佩里察加入了滴滴的董事會。庫克當時還表示，這是一項「偉大的財務投資」。

但對此訊息，目前滴滴與蘋果皆不予置評。

2021年6月30日，滴滴正式在紐交所掛牌上市。當時招股書披露的董事會名單顯示，滴滴的董事長為創始人、執行長程維。管理層中，聯合創始人柳青、高級副總裁朱景士均有一席董事席位。此外董事會名單中還有騰訊公司總裁劉熾平，阿里巴巴董事長張勇、蘋果公司企業發展副總裁佩理察。

隨後，滴滴因存在數據安全等違規行為，被大陸官方7部門聯合進駐調查。今年6月10日，滴滴宣告從紐約證券交易所下市並轉進場外交易的粉單市場。在經歷了一年調查詢問、技術取證，今年7月，網信辦重錘落下。網信辦根據《網絡安全法》、《數據安全法》、《個人信息保護法》與《行政處罰法》等法律法規，對滴滴全球股份有限公司處人民幣80.26億元罰款，對董事長程維、總裁柳青各處人民幣100萬元罰款。

而網信辦8月21日最新表示，「將指導督促滴滴公司切實做好相應整改工作，消除安全風險隱患。」