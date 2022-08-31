快訊

台鐵中秋不停駛恐生變 員工不滿「加薪低」連署要翻案

曾判陳水扁無期徒刑 高院法官吳定亞被抽中審扁偽證案

數位人民幣新探索 防雇主克扣、挪用農民工工資

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸當局正推動數位人民幣各種應用場境落地。圖為一名顧客在北京市西城區一咖啡店使用數位人民幣購物。（中新社）
大陸當局正推動數位人民幣各種應用場境落地。圖為一名顧客在北京市西城區一咖啡店使用數位人民幣購物。（中新社）

未來在數位人民幣應用普及下，包商要挪用農民工工款很困難。據央視新聞報導，中國建設銀行河北雄安分行通過「雄安新區建設資金管理區塊鏈信息系統」，成功落地數位人民幣穿透支付業務，實現數位人民幣在新區區塊鏈支付領域應用場景新突破，該業務應用稱能避免包工商拖欠、克扣工資，能實現保障農民工合法權益，在大陸全國尚屬首例。

據報導，該筆業務由分包企業通過區塊鏈系統向總包企業發起農民工工資支付申請，並將農民工姓名、數位錢包編號、身份證號、發放金額等訊息上鏈存證。總包企業會根據鏈上資金申請，通過智慧合約技術，將工資款以數位人民幣形式，從總包企業的數位錢包轉帳至分包企業的數位錢包，最終穿透支付至農民工個人的數位錢包。在工資款支付過程中，分包企業僅有查詢權限，無法截流、挪用工資款。

該業務對保障農民工工資及時足額發放做出了探索。形成B端、C端數位人民幣工資支付、收款全鏈條業務流，為施工企業和農民工提供了工資支付新途徑。

另外，通過區塊鏈系統「穿透式」發放，極大簡化中間發放環節，顯著提升工資發放效率，避免分包企業拖欠、克扣工資款，從而保障農民工的合法權益。

區塊鏈為大陸官方近年推崇的金融科技技術之一。該技術通過算力與共識來達到「不可竄改」、公開透明等特色。

數位人民幣 農民

延伸閱讀

基本工資審議明登場 勞團喊2.8萬 蔡總統才能圓夢

原住民歲時祭儀放假放寬 雇主都要照給薪

防止通膨惡化 需避免大幅調薪？

英日韓皆調漲基本工資 勞團籲基本工資調至2.8萬

相關新聞

陸房市爭議多 內蒙古開第一槍籲「實坪」取代「公設」

中國大陸各地房屋買賣當中，公設面積時常引起諸多爭議，對此內蒙古官方近日打響了第一槍，稱已經明確提交大陸住建部，建議取消「...

開發商碧桂園：中國房地產市場已進入寒冬 舉步維艱

華爾街日報報導形容，中國最大的房地產開發商碧桂園使用了一些「最強烈的措辭」，描述長達1年的市場低迷及造成的財務衝擊。根據...

遭監管重罰後…曾投資逾300億 蘋果退出滴滴董事會

據鳳凰網科技報導，曾經對滴滴投資10億美元（約新台幣303.78億元）的蘋果公司放棄滴滴出行董事會席位，且其代表已經離開...

萬達「太子」王思聰不接班？ 退出董事職務

中國國家企業信用信息公示，大連萬達集團29日出現工商變更，王思聰退出董事職務。消息讓市場一片譁然，有萬達「太子」、被暱稱...

萬科郁亮：房市收縮過頭 眼下任務覓「生火取暖」方法

在今年初喊出地產進入「黑鐵時代」的萬科董事會主席郁亮，31日在萬科2022年中期線上業績會，針對當前房地產市場形勢重申，...

雷軍3個月解僱900人 當年一起喝小米粥的元老也離職 深度解析：小米手機為何賣不動了

小米，這個一度被擠出全球市占前5、到重返手機「三哥」的中國手機品牌，為何短短兩個季度就風水輪流轉，成為同業裡衰退最甚的業者？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。