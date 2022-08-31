數位人民幣新探索 防雇主克扣、挪用農民工工資

未來在數位人民幣應用普及下，包商要挪用農民工工款很困難。據央視新聞報導，中國建設銀行河北雄安分行通過「雄安新區建設資金管理區塊鏈信息系統」，成功落地數位人民幣穿透支付業務，實現數位人民幣在新區區塊鏈支付領域應用場景新突破，該業務應用稱能避免包工商拖欠、克扣工資，能實現保障農民工合法權益，在大陸全國尚屬首例。

據報導，該筆業務由分包企業通過區塊鏈系統向總包企業發起農民工工資支付申請，並將農民工姓名、數位錢包編號、身份證號、發放金額等訊息上鏈存證。總包企業會根據鏈上資金申請，通過智慧合約技術，將工資款以數位人民幣形式，從總包企業的數位錢包轉帳至分包企業的數位錢包，最終穿透支付至農民工個人的數位錢包。在工資款支付過程中，分包企業僅有查詢權限，無法截流、挪用工資款。

該業務對保障農民工工資及時足額發放做出了探索。形成B端、C端數位人民幣工資支付、收款全鏈條業務流，為施工企業和農民工提供了工資支付新途徑。

另外，通過區塊鏈系統「穿透式」發放，極大簡化中間發放環節，顯著提升工資發放效率，避免分包企業拖欠、克扣工資款，從而保障農民工的合法權益。

區塊鏈為大陸官方近年推崇的金融科技技術之一。該技術通過算力與共識來達到「不可竄改」、公開透明等特色。