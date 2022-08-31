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萬科郁亮：房市收縮過頭 眼下任務覓「生火取暖」方法

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
萬科董事會主席郁亮，31日在萬科2022年中期線上業績會指出，當前住房剛需仍強，但眼前行業要找到生火取暖的方法。圖擷取自百度直播視頻
萬科董事會主席郁亮，31日在萬科2022年中期線上業績會指出，當前住房剛需仍強，但眼前行業要找到生火取暖的方法。圖擷取自百度直播視頻

在今年初喊出地產進入「黑鐵時代」的萬科董事會主席郁亮，31日在萬科2022年中期線上業績會，針對當前房地產市場形勢重申，從短期來看，市場已經築底，但恢復是一個緩慢、溫和的過程。他認為市場收縮過了頭，反而會積蓄自發修復的動能，要相信居民追求美好生活、改善居住條件的力量。而對行業來說眼下最重要的任務是找到「生火取暖」的辦法。

郁亮提及，今年6至8月間的銷售數據出現比較明顯的落差。一方面，6月受到疫情回補、季節性等短期因素影響，快速大幅回升，後續本身會有回落；另一方面，7月以來，大陸出現「停貸」事件等新問題，一些出險企業無法完成交樓，對消費者買房的信心造成了一定影響。

郁亮認為，住房的剛性需求仍然很強，依然是個十兆量級的巨大市場，常做常有，常做常新。目前房地產調控的三大目標「穩地價、穩房價、穩預期」中的前兩者已經實現，但「穩預期」存在較大挑戰。但重建市場信心有各種各樣的方法，相比短期政策，萬科更關注與未來行業長期發展有關的政策。

集團總裁兼首席執行官祝九勝表示，上半年來看，萬科的銷售情況仍然保持在行業第一陣營，預計下半年的表現會比上半年更好。原因包括相信市場會逐漸企穩回升

至於境外融資，萬科執行副總裁韓慧華表示，對境外債務會提前1年至18個月做資金安排，下半年境外沒有相關償付債務，目前境外銀行貸款等渠道還是非常暢通的。

此前，郁亮在6月萬科的2021年度股東大會上指出，短期來看市場已經觸底，但是恢復比較緩慢。他當時提到近一年許多行業都不容易，房產作為十兆級市場沒有理由躺平，「常做常有，常做常新」，不管未來的道路多艱難，走下去就會有機會。

房地產 債務

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