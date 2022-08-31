昆山「隱形冠軍」 台資大同傳動創業板IPO撤單

深交所官網披露，台資大同齒輪傳動（昆山）股份有限公司（簡稱「大同傳動」）創業板IPO終止。

深交所表示，大同傳動申請撤回發行上市申請文件，根據「深交所創業板股票發行上市審核規則」第六十七條，決定終止對其首次公開發行股票並在創業板上市的審核。

大同傳動今年6月21日披露的招股書申報稿顯示，擬在深交所創業板公開發行不超過4,000萬股，發行數量佔發行後總股本的比例不低於25%。大同傳動原擬募集資金人民幣3.4億元，計劃用於自動化傳動系統關鍵零部件生產項目、高精密齒輪智能製造研發中心建設項目。

該公司曾獲評為2020年昆山市中小企業「隱形冠軍」稱號，主要客戶均為全球知名企業，如牧田、博世、西門子等。

當時招股書提到，該公司董事長是現年61歲的許正忠，歷任昆山台協會陸家分會理事、常務理事、分會會長，並於2017 年12 月獲得昆山市雙創人才認定。

大同傳動是一家專業從事小模數齒輪、齒軸等精密零部件研發、生產和銷售的高新技術企業。