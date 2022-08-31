陸網民規模10.51億 網路普及率近75% 短視頻用戶增長快

大陸網民及網路普及不斷上升。據中國互聯網絡信息中心（CNNIC）在北京發布第50次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至今年6月，大陸網民規模為10.51億，互聯網普及率達74.4%。

報告指出，大陸網民規模持續穩定增長，較2021年12月新增網民1919萬，互聯網普及率較2021年12月提升1.4個百分點。網民人均每周上網時長為29.5個小時，較去年12月提升1個小時；網民使用手機上網的比例達99.6%；使用台式電腦、筆記本電腦、電視和平板電腦上網的比例分別為33.3%、32.6%、26.7%和27.6%。

其中，短視頻用戶增長最明顯。報告顯示，大陸短視頻用戶規模達9.62億，較2021年12月增長2805萬，增長最明顯，且佔網民整體的91.5%；即時通信用戶規模達10.27億，較去年12月增長2042萬，佔網民整體的97.7%。網絡新聞用戶規模達7.88億，較2021年12月增長1698萬，佔網民整體的75.0%。網絡直播用戶規模達7.16億，較2021年12月增長1290萬，佔網民整體的68.1%。在線醫療用戶規模達3.00億，較2021年12月增長196萬，佔網民整體的28.5%。