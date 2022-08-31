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陸8月製造業PMI為49.4 製造業水平回升 服務業擴張放緩

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國家統計局31日公布大陸8月製造業採購經理指數（PMI）為49.4，比上月上升0.4個百分點。製造業水平有所回升。圖取自大陸國家統計局
大陸國家統計局31日公布大陸8月製造業採購經理指數（PMI）為49.4，比上月上升0.4個百分點。製造業水平有所回升。圖取自大陸國家統計局

大陸國家統計局31日公布大陸8月製造業採購經理指數（PMI）為49.4，比上月上升0.4個百分點；非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為52.6和51.7，較上月下降1.2和0.8個百分點。儘管製造業水平有所回升，但服務業擴張步伐放緩。

小型企業生產經營壓力仍大。從企業規模看，大型企業PMI為50.5，比上月上升0.7個百分點，重返榮枯線以上；中型企業PMI為48.9，比上月上升0.4個百分點；小型企業PMI為47.6，比上月下降0.3個百分點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析，產需指數一平一升。生產指數為49.8，與上月持平，新訂單指數為49.2，高於上月0.7個百分點，兩個指數均繼續位於收縮區間，意味著製造業產需恢復力度仍需加強。

另外，趙慶河指出，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為44.3和44.5，比上月上升3.9和4.4個百分點，製造業市場價格總體水平降幅收窄。8月反映原材料成本高的企業佔比為48.4，比上月下降2.4個百分點，年內首次低於50，代表企業成本壓力有所緩解。

受疫情及高溫天氣等因素影響，服務業商務活動指數降至51.9，比上月回落0.9個百分點。其中，房地產、租賃及商務服務、居民服務等行業商務活動指數繼續位於收縮區間，行業市場活躍度下降。

此外，8月綜合PMI產出指數為51.7，較上月低0.8個百分點，表明大陸企業生產經營活動總體延續恢復態勢，但擴張力度有所減弱。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為49.8和52.6。

此前，英大證券研究所鄭後成分析，受到全球貨幣環境收緊，全球製造業承壓、加以大陸堅持動態清零方針下，宏觀經濟部分受損，且近期官方淡化全年經濟增長率5.5%目標等因素影響，今年下半年（8-12月）製造業PMI上行概率較低。

PMI

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