陸與東協貿易額 年增1成3

根據大陸國新辦記者會消息，今年1至7月，中國大陸與東協貿易額達到5449億美元，同比增長13.1%，占中國大陸外貿進出口總額的比重提高到15%。中國大陸連續13年保持東協最大貿易夥伴，東協作為大陸最大貿易夥伴地位進一步鞏固。

新華社報導，大陸商務部部長助理李飛指出，今年以來，大陸與東協國家一道，務實開展各項經貿合作，高質量實施區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），穩步推進「一帶一路」建設，持續推動基礎設施互聯互通，取得了一系列豐碩成果。

除了雙邊貿易持續快速增長，雙方投資合作也成效顯著。李飛說，截至7月底，大陸與東協累計雙向投資額超過3400億美元，大陸與東協已成為相互投資最活躍的合作夥伴。中馬和中印尼「兩國雙園」等一大批重大項目順利實施，大陸與東協國家積極拓展數位經濟、電子商務、綠色發展等領域合作，產業鏈、供應鏈連結更趨緊密。