陸推新電力系統 加速綠能發展

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸官方發文，計畫用5到8年時間調整電力裝備結構。圖為2020年底啟用的青豫直流工程。（新華社）
大陸官方發文，計畫用5到8年時間調整電力裝備結構。圖為2020年底啟用的青豫直流工程。（新華社）

大陸官方近年力推「新型電力系統」以及綠能發電，官方最新發文指出，要用5到8年時間，進行電力裝備結構改善，推動新型電力系統的建設。

大陸工信部、財政部、商務部、國資委、市場監管總局五部門，近日聯合印發「加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計畫」提到，計畫目標在於推進能源生產清潔化、能源消費電氣化、推動新型電力系統建設、加快電力裝備綠色低碳創新發展。

官方的目標是，屆時煤電機組靈活性改造能力累計超過2億瓩，再生能源發電裝備供給能力不斷提高，風電和太陽能發電裝備滿足12億瓩以上裝機需求，核電裝備滿足7,000萬瓩裝機需求。

在電力輸送消納上，此次計畫提到，要面向電網高比例可再生能源、高比例電力電子裝備「雙高」特性，以及夏、冬季雙負荷高峰的需求特點，加快發展特高壓輸變電、柔性直流輸電裝備，並持續開展不同電壓等級、不同開斷容量的發電機斷路器及高電壓等級真空開關設備的研製，加快大功率電力電子器件、天然酯（植物）絕緣油變壓器等研發突破。

電網系統建設，要求發展滿足新型電力系統「雙高」、「雙隨機」（分散式新能源的隨機性和可調負載的隨機性）特性的保護與控制配電技術裝備，在智慧配電網、主動配電網建設的基礎上，加快電網之間柔性可控互聯，積極發展以消納新能源為主的智慧微電網，加速突破綜合能源管理和利用、多電源優化互動等技術裝備。

再生能源 太陽能發電 核電

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