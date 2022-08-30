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大陸首創個人碳帳戶 武漢試行

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國人民銀行武漢分行、漢口銀行、武漢城市一卡通，正式推出大陸首創的開放式個人碳帳戶試點。（圖／取自「漢口銀行微銀行」微信公眾號）
中國人民銀行武漢分行、漢口銀行、武漢城市一卡通，正式推出大陸首創的開放式個人碳帳戶試點。（圖／取自「漢口銀行微銀行」微信公眾號）

中國人民銀行武漢分行營業管理部，開展武漢市個人碳帳戶和綠色信用卡試點工作，推出首單個人碳帳戶，也計畫今年內推出綠色信用卡。

這也是大陸首創，在湖北武漢探索建立開放式個人碳帳戶。

湖北日報報導，打開微信搜索「漢口銀行」，選擇「漢口銀行微銀行」小程序，在小程序首頁點擊個人碳帳戶，不到1分鐘就開通了個人碳帳戶，只要實踐步行、乘坐公車地鐵、使用手機銀行進行生活繳費等低碳行為，均可獲得「減碳貢獻」，並可使用折算的「碳幣」，獲得減碳獎勵、公益捐贈、金融服務等三大類權益。

漢口銀行是武漢市首家個人碳帳戶發布銀行，該行負責人表示，無論是本行客戶，還是非本行客戶，均可開通個人碳帳戶。

該行負責人還指出，此次上線的個人碳帳戶，在數據面、客戶面，以及權益內容上均進行創新。「我們首次接入公共出行信息，與武漢城市一卡通合作，在國內首創採集公共出行數據，以激發更大群體、推動更多人踐行綠色低碳生活方式。」

中國人民銀行武漢分行營業管理部負責人表示，目前市場推出的個人碳帳戶，都是在系統內封閉運行，漢口銀行推出的個人碳帳戶，接入第三方數據，為建立真正開放的個人碳帳戶體系，提供了可借鑑的合作範式。

今年初，該部提出設想並開展調研，最終選定漢口銀行和武漢城市一卡通有限公司，進行為期4個多月的先行試點，未來個人碳帳戶將在武漢市全面推開。

武漢城市一卡通負責人提到，目前各類「武漢通」卡已發行3,700多萬張，「武漢通」作為以武漢市為中心至城市圈出行的法定核心載體，積極與銀行進行合作，探討關於建立個人碳帳戶、發行綠色信用卡的工作方案。

武漢城市一卡通負責人補充，目前已經完成技術方案，正不斷優化技術研發和對接方式，可實現個人碳帳戶開立、建立「武漢通」出行積分帳戶、採集綠色出行積分、權益兌換等功能。

武漢 一卡通 中國人民銀行

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