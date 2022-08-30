疫情防控嚴 逾半美商取消或推遲在陸投資

美中貿易全國委員會（USCBC）表示，美國企業對在華經營的信心跌至新低，主要是大陸嚴格的新冠封控，已經超過美中關係惡化，成為美企在大陸營運的頭號挑戰。

香港經濟日報報導，該團體提到，96%受訪企業的在華業務，都曾因新冠肺炎疫情防控措施而遭受負面影響；一半以上的企業報告認為，該問題是取消或推遲在大陸投資的一個原因。

南華早報報導，USCBC的會員超過270家廠商，當中包括知名運動品牌耐吉（Nike）和全球電商龍頭亞馬遜公司（Amazon）等。

USCBC對117家會員企業進行的年度調查顯示，新冠旅行限制、網路安全規則、成本增加和中美技術脫鈎，是企業的主要關切。

調查發現，過去一年，24%的企業已經將部分供應鏈遷出大陸，而在2021年的調查中只有14%。

對大陸未來5年商業前景持樂觀態度的企業，從2013年的88%，降至2022年的51%，創下歷史新低。儘管去年在大陸的業務去年實現盈利，近 90% 的受訪企業認為今年盈利幾乎肯定會下降。

調查顯示，大多數接受調查的企業表示，大陸新冠封控措施的負面影響是可恢復的，但44%的企業表示，「需要幾年時間來恢復企業信心」。

該委員會提到，這些政策、美中關係持續緊張、以及儘管政府保證平等對待外國企業，但大陸仍存在嚴重市場准入障礙，這導致了創紀錄的悲觀情緒，影響了企業對供應鏈和未來投資的決定。

美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）認為：「除了長期以來的大陸產業政策擔憂外，地緣政治緊張局勢或數據安全等新的擔憂，正在變得更加明顯，美中技術脫鉤不符合任何一方的利益。」

USCBC表示，儘管如此，絕大多數企業在大陸仍能獲利，63%的受訪企業表示去年的盈利能力有所提高。

這份年度調查報告也詳列當前美商，在大陸遭遇的10大挑戰，前3項中有兩項與北京當局採行嚴格防疫措施相關，分別是疫情導致企業歇業、中美關係與疫情導致旅行限制。