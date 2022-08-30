聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸地產巨頭半年報 萬科增長、碧桂園衰退

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
碧桂園總裁莫斌表示，房地產市場從去年下半年下行至今，已經在底部盤整。（微博照片）
碧桂園總裁莫斌表示，房地產市場從去年下半年下行至今，已經在底部盤整。（微博照片）

大陸房企龍頭萬科今（30）日公布今年上半年財報，呈現營收及淨利雙升的局面，今年上半年營收人民幣2,069.2億元（約新台幣9,125億元），年增23.8%，歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣122.2億元（約新台幣538億元），年增10.6%。

新浪財經報導，儘管上半年房地產業挑戰巨大，萬科依舊實現公司在年初所說的業績止穩回升，並保持健康的財務狀況，經營現金流為正，融資成本保持行業低位，信用評級業內領先。

萬科財報顯示，上半年在官方的「三條紅線」規定中保持財務良好的「綠檔」，經營性現金淨流入人民幣82.9億元，年增22.2%；持有現資人民幣1,410.7億元，遠高於短期借款和一年內到期的有息負債總和人民幣626.4億元，覆蓋倍數為2.3倍；淨負債率35.5%，連續21年低於40%。

萬科表示，上半年克服疫情對施工的不利影響，實現交付11.5萬套住宅，今年以來，萬科竣工規模保持增長，實現竣工面積1443.7萬平方米，年增17.8%，預計全年竣工面積將與年初計畫基本持平。

另一家房企碧桂園也公布今年上半年財報，碧桂園今年上半年營收人民幣1,623.6億元，淨利潤人民幣19.1億元，雖然相較去年同期雙雙衰退，但在地產同業紛紛虧損的情況下，表現相對平穩，今年上半年已經交付住宅25萬套，預估下半年將再交付50萬套房屋。

碧桂園總裁莫斌表示，房地產市場從去年下半年下行至今，已經在底部盤整，目前最重要的是市場信心的恢復，但應該不會這麼快，碧桂園對未來市場有信心，把財務預算規劃從今年6月做到明年6月，相信屆時市場應該能恢復到健康發展的狀態。

人民幣 房地產 疫情

延伸閱讀

台股重挫 證券單位信心喊話

KY公司下周發表業績

孝女阿公住院沒錢 男子放高利貸年息300%還逼她口愛

柬埔寨付贖救人有突破 伍麗華證實：五人平安落地

相關新聞

歐菲光拓市 轉向擁抱華為

被踢出蘋果供應鏈後，歐菲光積極轉型開拓新市場，發展智慧汽車、IoT、VR、AR等領域，昨（30）日傳出智慧汽車的大客戶就...

大陸「三桶油」上半年日賺逾10億

根據中國石油天然氣股份有限公司（中石油）、中國石油化工股份有限公司（中石化）和中國海洋石油有限公司（中海油）最新披露的財...

陸推新電力系統 加速綠能發展

大陸官方近年力推「新型電力系統」以及綠能發電，官方最新發文指出，要用5到8年時間，進行電力裝備結構改善，推動新型電力系統...

陸互聯網地圖 日覆蓋用戶逾10億人次

在政策扶持下，中國大陸導航電子地圖、互聯網地圖產業迅速發展，促進了社會經濟建設、方便了人民生活。

前7月原產地證書 簽發逾270萬份

根據中國貿促會例行記者會消息，今年前7個月，大陸全國貿促系統累計簽發原產地證書271.5萬份，簽證金額共計2333.1億...

金融數位服務 上海生活更便利

從「數字（數位）中國」的提出到數位化轉型在大陸各地開花，數位化已成為城市未來發展不可或缺的動力。上海城市數位化轉型體驗周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。