陸地產巨頭半年報 萬科增長、碧桂園衰退

大陸房企龍頭萬科今（30）日公布今年上半年財報，呈現營收及淨利雙升的局面，今年上半年營收人民幣2,069.2億元（約新台幣9,125億元），年增23.8%，歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣122.2億元（約新台幣538億元），年增10.6%。

新浪財經報導，儘管上半年房地產業挑戰巨大，萬科依舊實現公司在年初所說的業績止穩回升，並保持健康的財務狀況，經營現金流為正，融資成本保持行業低位，信用評級業內領先。

萬科財報顯示，上半年在官方的「三條紅線」規定中保持財務良好的「綠檔」，經營性現金淨流入人民幣82.9億元，年增22.2%；持有現資人民幣1,410.7億元，遠高於短期借款和一年內到期的有息負債總和人民幣626.4億元，覆蓋倍數為2.3倍；淨負債率35.5%，連續21年低於40%。

萬科表示，上半年克服疫情對施工的不利影響，實現交付11.5萬套住宅，今年以來，萬科竣工規模保持增長，實現竣工面積1443.7萬平方米，年增17.8%，預計全年竣工面積將與年初計畫基本持平。

另一家房企碧桂園也公布今年上半年財報，碧桂園今年上半年營收人民幣1,623.6億元，淨利潤人民幣19.1億元，雖然相較去年同期雙雙衰退，但在地產同業紛紛虧損的情況下，表現相對平穩，今年上半年已經交付住宅25萬套，預估下半年將再交付50萬套房屋。

碧桂園總裁莫斌表示，房地產市場從去年下半年下行至今，已經在底部盤整，目前最重要的是市場信心的恢復，但應該不會這麼快，碧桂園對未來市場有信心，把財務預算規劃從今年6月做到明年6月，相信屆時市場應該能恢復到健康發展的狀態。