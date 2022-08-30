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大陸4大國有銀行「工建農中」好賺 上半年日賺141億元

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸四大國有商業銀行「工農中建」上半年淨利高達人民幣5820億元（約新台幣2.57兆元），相當於每日淨賺人民幣32億元（約新台幣141億元）。(新華網)
大陸四大國有商業銀行「工農中建」上半年淨利高達人民幣5820億元（約新台幣2.57兆元），相當於每日淨賺人民幣32億元（約新台幣141億元）。(新華網)

大陸4大國有商業銀行「工建農中」半年報全出爐，素有「宇宙行」之稱的工商銀行獲利持續領跑。合計四大國行上半年淨利高達人民幣5820億元（約新台幣2.57兆元），相當於每日淨賺人民幣32億元（約新台幣141億元）。

上半年，大陸貨幣政策持續寬鬆，銀行業淨利差呈現下滑趨勢，但因放貸金額增長，四大行淨利增長在５％至6％左右，不良貸款雖上升，但不良貸款率仍呈現下跌，資產品質仍維持良好。

工商銀行上半年歸屬母公司股東淨利高達人民幣1715億元（約新台幣7568億元），年增4.91％，相當於每天淨賺人民幣9.5億元（約新台幣42億元），基本每股收益人民幣0.47元。

建設銀行上半年歸屬母公司股東淨利也有人民幣1616億元，僅次於工行，年增5.44％，基本每股收益人民幣0.65元；農業銀行、中國銀行歸屬母公司股東淨利則為人民幣1289億元、1199億元，分別年增5.45％、6.30％，基本每股收益人民幣0.35元、0.37元。

今年上半年，工行利息淨收入人民幣3514億元，年增4.5％，主要是該銀行加大對實體經濟的投融資力度，總生息資產規模增加所致。工行年化淨利差和淨利率分別為1.85％和2.03％，分別年減8個基點和9個基點。截至6月末，工行不良貸款人民幣3159.62億元，較上年末增加225.33億元；不良貸款率1.41％，比年初下降0.01個百分點。

以資產計大陸第二大國有商業銀行的建行上半年利息淨收入人民幣3173億元，年增7.18％；淨利差為1.90％，年減5個基點。資產品質方面，截至6月末，建行不良貸款餘額人民幣2855億元，較上年末增加194.38億元；不良貸款率1.4％，較上年末下降0.02個百分點。

房地產方面，今年上半年，建行境內房地產行業貸款餘額人民幣7628億元，較上年末增加327.04億元。

農業銀行淨利差為1.86％，年減10個基點。不過，得益於服務穩增長大局，農業銀行上半年孳息資產穩健增長，淨利息收入年增率達到6％，與去年同期大致相同。

農業銀行執行董事、副行長林立解釋，淨利差收窄主因主動加大對鄉村振興、普惠金融、綠色發展、科技創新、製造業、基礎設施等重點領域投放和加大讓利力度，其中，公司類貸款收息率就下降了8個基點。

人民幣 房地產 實體經濟

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