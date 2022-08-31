大陸「三桶油」上半年日賺逾10億

根據中國石油天然氣股份有限公司（中石油）、中國石油化工股份有限公司（中石化）和中國海洋石油有限公司（中海油）最新披露的財報，大陸「三桶油」上半年合計實現淨利潤逾1900億元（人民幣，下同），日賺逾10億元。

中新社報導，今年上半年，中石油實現營業收入約1兆6146.21億元，同比增長34.9%；歸屬於母公司股東的淨利潤約為823.91億元，同比增長55.3%。中石化上半年營業收入約1兆6121.26億元，同比增長27.9%；歸屬於母公司股東的淨利潤約為435.3億元，同比增長10.4%。中海油上半年實現營業收入約2023.55億元，同比增長84%；實現淨利潤約為718.87億元，同比增長116%。

針對上半年的業績表現，中石油方面表示，2022年上半年，世界經濟面臨較大變局，保持緩慢增長。全球石油市場供需保持緊平衡狀態，受俄烏衝突危機等地緣政治因素影響，國際原油價格持續震盪上行，比上年同期大幅增長。

上半年，得益於國際油價大幅上漲，中石油經營業績持續增長，自由現金流同比大幅改善，財務狀況健康良好。

中石化方面表示，2022年上半年，世界經濟增長放緩，大陸有效統籌疫情防控和經濟社會發展。境內天然氣需求基本保持穩定。2022年上半年，國際原油價格大幅上漲並劇烈震盪。面對嚴峻複雜的生產經營環境，公司充分發揮一體化優勢，積極應對市場變化，取得了高質量的經營成果。

中海油表示，今年上半年，全球經濟在疫情反覆中震盪，加之俄烏衝突的影響，全球經濟增速明顯回落，能源價格持續高位波動。面對複雜多變的外部環境，公司抓住國際油價處於相對高位的有利時機，堅持提質降本增效，生產經營業績創歷史同期最好水平。

就股價表現而言，截至29日收盤，中石油A股股價漲0.74%，中石化股價漲0.24%，中海油漲3.11%。

方正證券分析師韓振國表示，預計油價中長期內將繼續維持高位。2015年至2021年全球原油上游投資不足，2021年油價回暖並未大幅提振上游資本開支，加上俄烏衝突擾亂供給，導致當下原油供應緊張。從需求端看，在新舊能源結構轉型尚未完全實現的背景下，未來3年至5年原油需求還存在上升空間。