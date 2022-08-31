前7月原產地證書 簽發逾270萬份

根據中國貿促會例行記者會消息，今年前7個月，大陸全國貿促系統累計簽發原產地證書271.5萬份，簽證金額共計2333.1億美元，簽證金額較去年同比增23.7%，反映出大陸對外貿易依然延續穩中向好態勢。

新華社報導，原產地證書是出口國特定機構出具的出口貨物為該國家原產的證明文件，因此其簽發情況也被視為對外貿易的晴雨表。中國貿促會是大陸原產地證書簽發的法定機構之一。

中國貿促會發言人、中國國際商會秘書長孫曉指出，前7個月，大陸全國貿促系統共為大陸30個省區市8萬多家外貿企業簽發原產地證書，涉及機電、化工、紡織、汽車等多個行業。

孫曉還提到，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）原產地證書的簽發成為新增長點。前7個月，大陸全國貿促系統共簽發RCEP原產地證書7.02萬份，簽證金額34.32億美元。