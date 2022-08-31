陸互聯網地圖 日覆蓋用戶逾10億人次

在政策扶持下，中國大陸導航電子地圖、互聯網地圖產業迅速發展，促進了社會經濟建設、方便了人民生活。

新華社報導，今年8月29日是大陸第19個全國測繪法宣傳日，中國地理信息產業協會發布的最新數據顯示，中國大陸以百度地圖、高德地圖、騰訊位置、華為地圖等為主的企業位置服務開放平台，互聯網地圖日均位置服務請求次數最高達1300億次，日覆蓋用戶數超過10億人次，全球興趣點（POI）總數最高達2.6億、覆蓋超過200個國家和地區，開發者超過230萬，服務超過60多萬移動應用，地圖展示與搜索支持70多種語言，全球路網覆蓋超過7000萬公里。

據悉，目前大陸自然資源部已形成遙感影像數據保障常態化機制。2021年，2米分辨率遙感影像製作完成4版（每季度1版），覆蓋中國大陸全部陸域範圍；1米分辨率遙感影像製作完成1版，覆蓋黑河—騰衝線以東及西部部分城市。今年4月，自然資源部正式發布資源三號03星、高分七號衛星激光測高標準產品。

截止到2022年7月底，大陸國家地理信息公共服務平台「天地圖」的日均地圖訪問量超過8.14億次，累計註冊開發用戶超過80.79萬個，支撐應用超過73.18萬個。應用範圍涵蓋自然資源、生態環境、公共安全、科研教育、交通運輸、水利、農業、民政、氣象、統計、地震、住建等領域，有力推進了政府地理信息資源共享，提升了地理信息應用效能。