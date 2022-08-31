金融數位服務 上海生活更便利

從「數字（數位）中國」的提出到數位化轉型在大陸各地開花，數位化已成為城市未來發展不可或缺的動力。上海城市數位化轉型體驗周正在此間召開，作為國際金融中心的上海，各金融機構在城市數位化轉型中貢獻了怎樣的金融力量？

中新社報導，上海浦東發展銀行總行信息科技部副總經理萬化在上海城市數位化轉型體驗周系列活動上表示，浦發銀行堅持金融科技創新服務企業和個人客戶，助力上海經濟社會發展。通過深度服務科創企業，來支持上海的科技創新。到2021年底，浦發銀行服務長三角科技企業超過1.3萬戶，有70%的科創上市企業和浦發銀行有緊密合作。

南洋商業銀行（中國）有限公司資訊科技部負責人岳奕說，銀行確立了全行數位化轉型統籌組織架構和職能分工，形成深化數位化轉型方案，以「大問題、小步跑」的方式，加速推進業務經營管理數位化轉型。

岳奕介紹，產業數位金融領域，南商中國以線上化服務將結算產品、綜合性服務與客戶生態深度融合，開拓平台上交易企業和核心企業上下游，為客戶提供高效、定制化資金收付管理服務。

交通銀行上海市分行方面表示，交通銀行上海分行錨定重點場景建設，加快數位化轉型項目落地。深耕惠民就醫場景，截至2022年6月末，分行信用就醫簽約客戶當年新增52萬戶，發生交易61萬筆，簽約客戶數和交易量均保持市場領先。

作為中國大陸自主的銀行卡組織和轉接清算機構，中國銀聯方面介紹，2020年12月，銀聯攜手合作夥伴發布金融級雲服務「銀聯雲」，為近300家金融行業生態合作夥伴提供銀聯雲及相關服務，為支撐金融行業客戶實現數位化轉型提供新引擎。優化物聯網支付服務平台功能，推進海爾「衣支付」、華為「汽車支付」、「刷手付」、智慧消息等物聯網多場景應用突破。

南京銀行上海分行方面指出，數位化轉型在數位化營銷、風控、運營等方面對銀行經營和管理起到了重要作用。自2019年以來，打造魔數師智慧分析平台、魔數盒數據分析開發環境、水晶球人工智能平台等三套自主研發的數據分析工具。深耕數位化轉型工作，賦能零售、公司、同業、風險、運管等五大業務板塊，提高業務拓展與經營管理能力。

太平養老保險公司開啟新一代核心系統建設，養老金方面，通過數位化接口技術、區塊鏈技術，太平養老牽手各類管理人，實時交互日常運營數據、交易數據、信披數據。通過建立動態跟蹤、時效監督、接口監控、數據核對、異常檢測等管控體系進行全方位監控和預警。