阿維塔CEO：正與華為商談通路合作方式

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
長安、華為、寧德時代合資的阿維塔電動車。記者林宸誼／攝影
長安、華為、寧德時代合資的阿維塔電動車。記者林宸誼／攝影

與AITO問界相同，阿維塔電動車也要進入華為的銷售通路，阿維塔科技董事長譚本宏表示，正與華為商談通路合作方式，但不是代賣，是在阿維塔通路數量規模還沒有完全達到的時候，華為來幫阿維塔一把，但不是替代。

每日經濟新聞報導，阿維塔會有三種通路模式，分別為阿維塔體驗中心、阿維塔中心和阿維塔鈑噴授權中心，進入華為門店銷售的阿維塔僅限於一部分門店，而且不會與其他品牌同店銷售。

作為長安、華為、寧德時代的親兒子，阿維塔可以說是含著金湯匙出生，在近期開幕的成都車展上，華為智能汽車解決方案BU首席營運官王軍出現在了阿維塔科技的展台上，而且也只出現在了該展台之上，而在該車上市時，華為輪值董事長徐直軍也曾親自到場。

自從開啟預售後，阿維塔11累計訂單已超2萬輛，大定車主中，有超過86%的用戶選擇人民幣36.99萬元起的長續航雙電機奢享版，以及人民幣40.99萬元起的超長續航雙電機奢享版這兩款中高配車型，單車均價（含選裝）超過人民幣40萬元。

此外，阿維塔旗下第二款量產車也在加速推進中，譚本宏透露，接下來阿維塔還會推出轎車、SUV等，價格均是人民幣30萬左右。

華為

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