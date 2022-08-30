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四川重慶供電恢復正常 西南地區缺電緩解

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
四川地區電力恢復供應，圖為大陸國資委此前調動煤、石油各項發電協助四川。（圖／取自「國資小新」微信公眾號）
四川地區電力恢復供應，圖為大陸國資委此前調動煤、石油各項發電協助四川。（圖／取自「國資小新」微信公眾號）

大陸長江流域旱情引起的四川地區電力供應緊張，迄今出現了緩解情況，川渝地區電力供應已恢復正常，工商生產也重啟。

據央視新聞消息，大陸國家電網表示，8月30日起，四川全部大工業、一般工商業恢復正常供電，重慶取消了有序用電和商業節約用電措施，電力供應恢復正常，大陸西南地區由極端高溫引起的電力供應緊張情況有效緩解，電力供應平穩有序。

此前電力最為緊張時，四川省曾在15日公告，為確保電網安全，勒令所有工業電力用戶生產全停，15日到20日放「高溫假」以達成「讓電於民」，由於重慶與成都是筆電、平板電腦等個人電腦生產重鎮，供應鏈也受到影響。

而在大陸官方的介入下，從8月18日開始，來自北京、山西、山東、江蘇、浙江、安徽、福建、河南、湖南、江西、遼寧、青海、甘肅等13個省市的50台應急發電車，也陸續抵達四川，協助電力保供。大陸航天科技集團四院所屬中天火箭也已向四川貴州兩省支援4,500餘枚人工增雨火箭。另外大陸國家電網公司，則通過甘肅、陝西的跨省送電，再加上號稱藏區最大水電站的雅礱江兩河口水庫把應蓄的35.8億立方公尺水量，全用於下游雅礱江、金沙江和長江幹流上的18座水電站的電力保供。

四川向來高度仰賴水力發電，也造成先前乾旱時期連帶併發電力短缺，目前大陸水利部已在30日表示，長江上游旱情9月有望隨著降雨而進一步緩解。

水電 高溫 火箭

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