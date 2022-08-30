聽新聞
test
0:00 / 0:00
缺電緩解 四川全部大工業、重慶電力供應今恢復正常
據央視今（30）日最新消息，大陸西南地區由極端高溫引起的電力供應緊張情況有效緩解，大陸國家電網稱，今天起，四川全部大工業、一般工商業恢復正常供電，重慶取消了有序用電和商業節約用電措施，電力供應恢復正常。
實際上，大陸國家電網四川省電力公司28日便對外表示，隨著氣溫下降，四川多地降雨，用電吃緊局面緩解，28日12時起，四川省一般工商業用電已全部恢復，除高耗能企業外，大工業用電正逐步恢復。當時國家電網稱，後續水電來水持續好轉後，大工業用電也將全部恢復正常用電。
緊接著重慶市氣象台昨（29）日上午宣布解除「高溫紅色預警信號」，重慶市衛生健康委員會、重慶市氣象局在29日下午也聯合解除高溫中暑一級預警。市場人士認為，四川在28日恢復一般工商用電，重慶限電令也很快就會取消。
而30日大陸國家電網也如預期宣佈川渝地區電力供應恢復正常。這波限電約半個月，其中四川省先前要求省內所有工業企業從8月15至20日實施生產全停的高溫假6天，之後因旱象未解又採取分區分時段「輪停輪供」延長至26日。後來重慶跟進要求企業停產從8月17至24日限電8天，之後又宣布無限期延長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言