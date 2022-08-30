世界清潔能源裝備大會 德陽開幕

8月27日至29日，由四川省政府、大陸工信部主辦的2022世界清潔能源裝備大會，在四川省德陽市隆重舉辦，這是大陸首個世界級清潔能源裝備行業盛會。開幕式上，聯合國前副秘書長、聯合國綠色氣候基金執行主任顧問簡·麥守信視頻發布《世界清潔能源裝備產業協同發展（德陽）倡議》，「成（都）德（陽）高端能源裝備」國家先進製造業集群，也正式宣布啟動建設。

此次大會聚焦「雙碳」目標引領下的全球清潔能源裝備產業發展趨勢，圍繞產業發展熱點和前瞻性問題，舉辦了主論壇、產業投資推介和政策報告會、駐華使節德陽行、產融合作、8大主題分論壇等14項活動。

大會還集中展示了全球清潔能源裝備及相關領域的新技術、新成果、新產品，隆重推出飛輪儲能技術裝備基地、氫能源示範園等8大示範應用場景。數百家企業參加展會，包括大陸中核集團、國家電投、東方電氣、國機集團以及西門子、福伊特水電、法國達索、日本松下等頭部企業67家，占參展企業總數的38%。

德陽現有各類工業企業6000多家，其中規模以上工業企業近2000家。在「大企業頂天立地、中小企業鋪天蓋地、專精特新企業沖天奪地」的「雁陣格局」下，構建了以風電、水電、核電、氣電、太陽能、氫能、地熱能為主的「源」端裝備；以先進電網裝備為主的「網」端裝備；以充電樁、節能電動機等為主的「荷」裝備；以抽水蓄能、空氣儲能、飛輪儲能、鋰電池等為主的「儲」端裝備。擁有產業鏈關聯企業5800戶，形成了從材料端到產品端的「源網荷儲」全產業鏈。

2022世界清潔能源裝備大會，開幕式當晚，上千架無人機上演精采的燈光秀表演。圖／本報四川德陽傳真

作為四川清潔能源裝備研發製造主要基地，德陽已建成一批清潔能源裝備領域國家重點實驗室、國家工程研究中心、國家級工業設計中心，近3年累計攻克關鍵核心技術424項，其中68項達國際一流水準，21項技術填補大陸空白。2021年，德陽清潔能源裝備產業產值達570億元人民幣，占全市裝備製造業產值40%。今年一季度，清潔能源裝備實現產值165億元，預計全年將突破650億元，增長逾14%。

聯合國前副秘書長法布裡齊奧·霍克希爾德表示，面對決定時代命運的氣候變化的挑戰，人類需要創造一個全球環境，用以支持長期發展的政策和倡議。本次會議面向全世界，是變革向善的重要貢獻力量。

它是清潔能源設備行業的一個里程碑。它激發了創新，並將工業界、學術界和政策制定者聚集在一起，圍繞著為新時代服務的共同目標，致力創建更公平、更可持續和更安全的時代。