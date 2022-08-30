服貿會周三北京展開 教育黑科技亮相

2022年中國國際服務貿易交易會（服貿會）將於8月31日至9月5日在北京舉辦。服貿會是數位貿易的展示窗口。本次服貿會多家教育機構將在服貿會亮相最新科技，包括VR虛擬課堂、學習手表、學習列表機、智慧教室 、AI學習桌、智能作業系統、摘下即可隨時查譯的智能手表等。

據香港文匯網，今年服貿會教育服務專題展以「高質量教育引領未來」為主題，目前已吸引67家境內外知名教育機構及企業報名參展。

中國大陸智慧教育發展迅速，教育產品和業務已經涵蓋課前、課中、課後全環節。此次在中國服貿會展出的科技產品涉及教育行業多個領域，集合了多種智能學習功能。在服貿會飛象星球展櫃，今年首次亮相服貿會，該企業共帶來飛象雙師素質課堂、VR虛擬課堂、智能作業系統、在線教室、智慧校園、飛象星圖六款「黑科技」，為政府和學校提供全場景一站式智慧教育解決方案。

AI讓教育科技化更為智能。在作業幫展台，其全新研發的AI學習桌將在服貿會亮相。據介紹，該款AI學習桌搭載作業幫聰明學智能系統，配備AI伴學、AI護眼、糾正坐姿等設計，具備指尖查詞、計時專注、語音助手、日程提醒等功能。作業幫相關負責人表示，作業幫智慧教育期待藉助服貿會同多方政府及機構建立產品研發，面向更廣泛的全球市場，吸引更多合作夥伴。