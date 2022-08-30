長三角科創 撒銀彈向全球揭榜

自主可控智能毫米波雷達芯片（晶片）、高性能人工智能芯片新型算力系統、6至8英寸碳化矽襯底產業化……2022浦江創新論壇期間，長三角科技創新共同體建設辦公室發布《長三角科技創新共同體聯合攻關合作機制》等3項政策文件，同時遴選了20家企業的「急迫需求」，圍繞集成電路（積體電路）、人工智能兩大先導產業領域，面向全球發出揭榜任務。

新華社報導，目前，需求方規劃投入資金超過7億元（人民幣，下同），對外揭榜資金超過1.6億元。此次公布的揭榜任務，可以通過長三角一體化科創雲平台來查詢並揭榜，平台還能實現科技資源「一鍵查」、政策協同「一起辦」、科創數據「一屏觀」。

長三角科技創新共同體由大陸科技部會同長三角三省一市共同建設。2021年5月揭牌的長三角科創共同體建設辦公室，致力於在規劃制定、聯合攻關、國際合作、專家共享、成果轉化等方面推動區域協商，為推進長三角區域高質量一體化發展提供創新動力。

一年多來，長三角在科創領域的協同聯動機制日趨完善，在大型科學儀器跨省市共享、科技成果轉移轉化、科技資源共享服務等方面取得成效。據悉，2021年長三角地區共同承擔大陸重點研發計劃的項目數和金額均超過四地獲批總量的75%，包括聯合承接國家2030「腦科學與類腦研究（中國腦計劃）」重大項目和「全腦介觀神經聯接圖譜」國際大科學計劃等。