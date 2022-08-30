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跨境電商大會廣州登場 聚焦RCEP新機遇

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

以「跨境數位化 RCEP共發展」為主題的2022世界跨境電商大會26日在廣州舉行。與會嘉賓表示，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的生效有利於優化電商生態、搶抓全球競爭優勢，為跨境電商的高質量發展提供新機遇。

新華社報導，在大陸國務院參事湯敏看來，跨境電商發展面臨地緣政治衝突、世界經濟衰退、逆差較大和商業模式變化快等多重挑戰，應抓住RCEP帶來的新機會。RCEP覆蓋多元市場，可以為跨境電商減少市場集中的風險，同時原產地累積原則以及降低關稅等紅利能降低企業成本。

大會舉辦地廣州作為大陸首批跨境電商綜合試驗區，跨境電商零售進口規模連續8年全大陸第一。

其中，南沙綜保區2021年跨境電商進出口超過了人民幣360億元、增長70%，集聚了一眾大型的跨境電商平台。

廣州市委常委、南沙區委書記盧一先介紹，南沙正全面貫徹落實《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，深入實施對標RCEP和《跨太平洋夥伴全面進步協定》進一步深化改革擴大開放試點措施，主動對接數位經濟夥伴關係協定，推動跨境電商創新鏈、產業鏈、資金鏈、政策鏈融合互促，建設高水平對外開放門戶。

廣東卓志跨境電商供應鏈服務有限公司在南沙運營全球優品國際分撥中心，吸引了十幾個國際品牌入駐使用。卓志集團副總裁李岩認為，RCEP市場體量大，吸引不少的中外企業加速相關布局。

RCEP和跨境電商的前景受到外企青睞。新蛋集團中國區常務副總裁陳剛介紹，作為一家美國電商企業，到中國採購的業務逐漸增多。他認為，RCEP為國際貿易帶來巨大便利，希望抓住新機遇積極布局相關市場的跨境電商業務。

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