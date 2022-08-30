跨境物流 廣西自貿區貨銷東協

8月28日，位於中國（廣西）自由貿易試驗區南寧片區的一個保稅倉庫內，零食、玩具、化妝品等數十萬種商品在貨架上有序排放，100多名工人往來穿梭，根據網路實時訂單，分揀打包貨品，通過跨境電商物流，發往東協各國。

中新社報導，據南寧百寶匯倉儲服務有限公司總經理陳康介紹，作為跨境電商綜合服務提供商，該公司主要為相關跨境電商平台提供倉儲、轉運、配送等服務。自2021年落戶廣西自貿區以來，租用的倉庫使用面積超過2萬平方公尺，今年上半年完成跨境電商進出口額超過4億元（人民幣，下同）。

陳康表示，廣西自貿試驗區與東協陸海相連，其中，南寧片區已開通覆蓋越南、寮國、泰國等東協各國的陸海空物流線路，有效降低跨境電商小包物流成本，可以讓東南亞消費者第一時間買到心儀的中國大陸商品。

「我們聘請泰國語、越南語、印尼語等東南亞小語種人才直播帶貨，推介全球各地特色商品，受到東協消費者喜愛。」陳康說，正常情況下，一個直播帳號0粉絲開播，一周內關注量就能過萬，帶來可觀的銷售額。

當前廣西自貿試驗區正構建立足東協、面向全球的跨境電子商務總部基地，廣西桂貿天下企業管理服務有限公司總經理助理代曉雲說，該公司先行先試，在南寧片區建設「互聯網+新外貿+物流+金融」新外貿發展基地，為中小企業提供產品進出口提供系列綜合服務。

代曉雲說，目前，廣西桂貿天下企業管理服務有限公司已在Lazada、Shopee、Facebook、TikTok shop、Youtube等海外平台開設帳號，聘請小語種主播定期進行直播帶貨。公司還研發面向東協的跨境支付結算服務體系，解決跨境電商本土店實際外匯匯入結算難問題，降低匯率差給經營戶帶來的經濟損失，吸引500多家外貿企業使用。