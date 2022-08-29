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小米消費金融上半年淨損4.1億元

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
小米消金上半年淨虧損人民幣9319萬餘元（約新台幣4.1億元），去年全年淨利潤人民幣368萬元。(新華網)
小米消金上半年淨虧損人民幣9319萬餘元（約新台幣4.1億元），去年全年淨利潤人民幣368萬元。(新華網)

重慶農村商業銀行披露2022年半年報，提及參股的聯營企業重慶小米消費金融有限公司（簡稱：小米消金）的業績情況。截至報告期末，小米消金上半年淨虧損人民幣9,319萬餘元（約新台幣4.1億元），去年全年淨利潤人民幣368萬元。

小米消金成立於2020年5月 ，主要從事發放個人消費貸款業務，註冊資本人民幣15億元，股東包括小米通訊技術有限公司（50％）、重慶農商行（30％）、重慶金山控股（集團）有限公司（10％）、重慶大順電器（集團）有限公司（9.8％）和重慶金冠捷萊五金機電市場有限公司（0.2％）。

目前，小米聯合創始人洪峰擔任小米消費金融董事長、法人，以及天星數科董事長。

小米消金官網介紹，其展開旅遊、家裝、教育、3C等場景，覆蓋線上、線下消費需求，有包括現金分期、消費分期、循環貸等。合作夥伴包括重慶農商行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、浦發銀行、上海銀行、順德農商行、新網銀行、百信銀行和創興銀行。

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