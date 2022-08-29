2021年全球前十大DRAM模組廠商營收排名出爐 陸佔據三席

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DRAM示意圖。路透
DRAM示意圖。路透

集微網消息，市調機構TrendForce統計，2021年全球DRAM模組市場整體銷售額達181億美元，年成長約7%。

TrendForce指出，2021年全球DRAM模組銷售額成長的原因在於疫情刺激遠距教育需求增長，電子產品銷售暢旺，從而帶動DRAM模組的出貨增長。

從廠商排名上看，中國大陸在2021年全球DRAM模組TOP10廠商中佔據三席，分別是排名第五的POWEV（嘉合勁威）、排名第六的Kimtigo（金泰克）以及排名第七的Ramaxel（記憶科技）。

TrendForce指出，嘉合勁威除了完善的產品組合外，亦積極開拓線下渠道，且率先推出DDR5模組，皆對營收有一定程度貢獻。

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