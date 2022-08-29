重慶解除高溫紅色預警 限電令有望取消

重慶市氣象台今（29）日上午解除「高溫紅色預警信號」，重慶市衛生健康委員會、重慶市氣象局在今日下午也聯合解除高溫中暑一級預警。市場人士認為，四川已在28日恢復一般工商用電，重慶限電令有望很快取消。

重慶市氣象臺於29日9時50分解除渝中區、沙坪壩區等地的高溫紅色預警信號，預計自8月29日起重慶市不會出現持續37度以上高溫。

重慶市衛生健康委員會、重慶市氣象局於29日15時聯合解除高溫中暑一級預警，有關地區和單位同時解除高溫中暑一級應急回應。重慶市氣象台29日16時39分還發布強對流天氣臨近預警。

重慶市在本月18日啟動有序用電一級方案，擴大工業企業「讓電於民」範圍，限電時間從17日零時開始至24日24時共八天。24日晚，重慶決定無限期延長工業企業限電措施，有位於重慶的企業表示，具體恢復時間以重慶市有關部門通知為準。