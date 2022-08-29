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驗出萊牛 大陸海關暫停一美企輸華肉類進口申報

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
由於驗出萊克多巴胺的美國牛肉，中國大陸海關總署通報，從星期一（8月29日）起暫停一家美國輸入大陸肉類產品企業的進口申報。（微博照片）
由於驗出萊克多巴胺的美國牛肉，中國大陸海關總署通報，從星期一（8月29日）起暫停一家美國輸入大陸肉類產品企業的進口申報。（微博照片）

由於驗出萊克多巴胺美國牛肉，中國大陸海關總署通報，從星期一（8月29日）起暫停一家美國輸入大陸肉類產品企業的進口申報。

據中國大陸海關總署官網29日發佈的消息，海關部門從美國TYSON FRESH MEAT INC企業輸華豬蹄中發現感官檢驗不合格等問題，依據大陸《食品安全法》《進出口食品安全管理辦法》等規定，暫停該企業自2022年8月29日起啟運的輸華肉類產品進口申報。上述信息已通報美國農業部。

中國大陸海關總署8月11日通報，一個月內第二次暫停進口驗出萊克多巴胺的美國牛肉。兩家涉事企業是KING MEAT SERVICE，INC和AA Meat Products Inc。他們輸入中國大陸的美國牛肉檢出萊克多巴胺，分別從今年8月11日和6月15日被令暫停輸華的美牛進口申報。

7月26日，中國大陸海關從美國AA Meat Products Inc.（註冊編號為44904）企業輸入中國大陸牛肉中檢出萊克多巴胺，已暫停該企業自今年6月15日後啟運的肉類產品進口申報。

萊克多巴胺是一種β-興奮劑類化合物，屬於第二代瘦肉精。過量攝入萊克多巴胺，人體會出現不同程度的中毒反應，嚴重可引發高血壓、心臟病甚至死亡。2011年12月5日起，中國大陸禁止生產、銷售和在動物養殖中使用萊克多巴胺。

萊克多巴胺 美國

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