線上下同步 「源圓兩岸交流匯」台北太倉舉行

為了增進了解、加深感情，第六屆「源圓兩岸交流匯」活動，26日在台北、江蘇太倉，透過線上線下同步舉行。中國文化大學教授周陽山在兩岸關係專題講座中，基於一個中國的法理框架和「文化中國」傳統基礎，闡述了他對兩岸關係的深刻思考。

在座談交流環節，兩岸青年代表分享了各自在大陸工作生活學習和就業創業的收穫體會，台灣青年代表賴建安表示，只有交流才會有更大的收益。所以我覺得盡力去促成兩岸的多交流、多理解。

太倉青年代表戴廣洲指出，兩岸一家親，也希望兩岸青年能夠與時代共步伐，與民族共命運，把青春在實現中華民族偉大復興中國夢的進程中綻放光彩。

太倉市委統戰部副部長顧曉春表示，希望太台兩地青年透過活動，建立起深厚的友誼，共同在通往美好未來的道路上攜手前行。更希望在不久的將來，你們介紹更多的台灣青年朋友來太倉開拓事業、施展才華。在這片充滿活力的土地上找到奮鬥舞台，實現人生夢想。