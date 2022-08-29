技術供需對接平台 上海啟動

8月27日下午，2022浦江創新論壇在上海開幕，旨在匯聚全球創新資源、解決企業創新需求的「全球技術供需對接平台」在開幕式中正式啟動。

新華社報導，據大陸國家技術轉移東部中心相關負責人介紹，平台以數位科技打造技術、人才、服務、資本融合匹配的創新生態圈，建設科技成果轉化雙向快車道。一方面可以一鍵發布技術需求及成果，支持分類查找、智能匹配；另一方面上線生物醫藥、人工智能、智能家居等9大行業社區，構建技術交流「朋友圈」。

數據顯示，在試運營的2個月中，該平台已經聯通全球400多萬家科技型企業，並儲備了1300萬個技術關鍵詞、94萬條大陸科技成果和800多萬條歐美成果數據，共發布企業需求超過2000項。

目前，平台上的企業科技創新意向投入達到37.89億元（人民幣，下同），已促成跨區域合作70項，意向簽約金額近3億元。

「我們發布了建築能耗數據和減碳清單研究等7項技術創新需求，涉及建築、消防、垃圾處理等多個領域，期待在全球尋求技術解決方案。」中國寶武寶地創新中心總裁胡翊說。

未來，「全球技術供需對接平台」將通過「線上+線下」「國際+長三角」「技術交易+產業落地」「展會+服務」集成模式，在現有需求挖掘、整理和匹配的功能基礎上，實現技術端、人才端、資本端和服務端全鏈條參與供需匹配。

2022浦江創新論壇（第十五屆）以「低碳：全球創新新使命」為主題，由科技部和上海市政府共同主辦。