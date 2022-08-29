鋼鐵產業減排 投入逾1500億

中國鋼鐵工業協會黨委書記、執行會長何文波27日在北京透露，據不完全統計，中國大陸鋼鐵企業超低排放改造累計投資已超過1500億元人民幣，鋼鐵行業湧現出了一批環境績效A級企業、一批4A、3A級旅遊工廠。

中新社報導，何文波當日在2022（第十三屆）中國鋼鐵節能減排論壇上作出上述表示。在大氣汙染治理方面，他指出，中國大陸鋼鐵企業燒結、焦爐、自備燃煤電廠等煙氣脫硫脫硝除塵設施已成為標配，汙染物排放標準遠超日韓歐美等發達國家。

在節能降耗方面，他透露，2021年大陸重點大中型鋼鐵企業噸鋼綜合能耗達到549千克標準煤，較2012年下降約53千克標準煤，下降幅度接近9%。同時，2021年重點大中型鋼鐵企業的餘熱餘能回收利用水平有明顯提升。

當前鋼鐵行業節能減排面臨諸多挑戰，汙染物排放面臨更高要求。何文波解釋說，當前，鋼鐵行業超低排放改造工作正在如火如荼地推進，重點地區預計2022年底基本完成。近日，河北省又率先提出在已完成12家鋼鐵企業創A（環保績效A級）的基礎上，利用3年時間實現河北省鋼鐵企業全面創A。河北省執行的新版《鋼鐵工業大氣汙染物超低排放標準》相較於此前一版標準，在顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等方面（減排）要求均有大幅提高。

同時，行業面臨嚴峻市場形勢。今年以來，鋼鐵行業遇到了需求減弱、原燃料價格高漲且居高不下以及企業經濟效益大幅下降等困難。

不過，何文波指出，市場壓力會促進環境和工程的行業共性技術協同研發以及成熟技術推廣應用，從而變危為機。為此，企業要通過評估實現對技術方案和工程進度的整體優化，政府要進一步優化政策導向，強化獎優罰劣，促成優勝劣汰。

具體來看，在鋼鐵行業綠色發展方面，何文波提出六項建議，包括優化調整產業結構、堅定不移推動超低排放改造、高度重視節能降碳、規劃引領低碳轉型、積極謀劃產業協同以及充分用好智能管控。