國家燃料電池創新中心 正式掛牌

由中國大陸科技部批覆、濰柴動力領軍建設的「國家燃料電池技術創新中心」（國創中心），經過一年多試運營時間，8月27日在山東濰坊正式掛牌運營。

中新社報導，上述國創中心於2021年3月獲批覆，同年4月在濟南揭牌試運營。

據山東國創燃料電池技術創新中心有限公司董事長孫少軍表示，國創中心面向全球協同產業鏈領軍企業、科研院所等優質創新資源，打造產學研用技術創新體系。中心以燃料電池關鍵技術研發為核心，重點面向交通運輸、工程機械、儲能、發電等領域，聚焦燃料電池共性關鍵技術研究、應用開發技術研究、測試評價技術研究和相關研發平台建設，推動重大研究成果產業化。

2021年4月，國創中心牽頭承擔了大陸科技部與山東省聯合實施的「氫進萬家」科技示範工程一期項目。孫少軍說，該項目聚焦氫能動力系統開發，圍繞氫能高速、港口、園區等場景，開展氫能綜合供能應用示範。目前，項目中建成了中國大陸首個港口加氫站、首個高速加氫站和首個零碳服務區。

2019年，濰坊首次批量投用氫燃料電池公交車，一直運行效果良好。27日，又有200輛濰柴氫燃料電池商用車正式交接，投放至濰坊。投用後，濰坊氫燃料公交運營專線將達18條。

山東重工集團、濰柴集團董事長譚旭光透露，濰柴動力從2010年開始，先後投資人民幣40億元布局新能源業務。目前，公司組建具有自主創新能力的研發團隊，建成2萬台氫燃料電池發動機研發製造基地，在燃料電池全產業鏈研發和產業化方面取得大批具有完全自主知識產權的突破性成果。

譚旭光表示，未來濰柴將依託國創中心，搶抓「氫進萬家」科技示範工程重大機遇，匯聚國內外產學研創新資源，搭建高端人才集聚高地，加快燃料電池全產業鏈技術突破，進一步提升關鍵核心技術指標，打造可推廣、可複製的「氫能社會」樣板，助力實現「雙碳」目標。