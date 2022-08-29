上海前7月實到外資 年增6.1%

上海市長龔正27日指出，今年以來，上海經濟運行經歷了「平穩開局、深度下跌、加快恢復」三個階段，整體呈現「V」型反彈的走勢。儘管遭遇疫情等超預期因素的衝擊，上海核心功能強、生產能力強的優勢沒有變，上海經濟韌性足、潛力大的特點沒有變，經濟長期向好、高質量發展的態勢沒有變。

中新社報導，在27日舉行的上海市十五屆人大常委會第四十三次會議（擴大）上，龔正報告2022年上半年全市經濟社會發展情況和下半年工作總體考慮。

龔正指出，上半年上海市全市生產總值同比下降5.7%。上海經濟展現出較強的發展韌性，突出表現為「一個加快、三個持續」。「一個加快」，就是主要經濟指標加快改善。「三個持續」，一是城市核心功能持續鞏固；二是改革開放創新持續深入；三是發展新動能持續壯大。

上海的工業實現較快反彈；外貿進出口快速回暖；1-7月上海金融市場成交額達到1634兆元（人民幣，下同）、同比增長17.2%。龔正說，上海繼續受到外資青睞，1-7月實到外資同比增長6.1%，跨國公司地區總部新增32家、累計達到863家，外資研發機構新增12家、累計達到518家。

龔正強調，要在抓緊抓好疫情防控的前提下，把穩增長放在更加突出的位置，付出超常規的努力、拿出超常規的舉措，全力鞏固經濟回升向好趨勢，以自身發展的確定性有效應對外部環境的不確定性，力爭實現最好結果。

龔正也指出，要助企紓困解難，確保惠企政策快速高效直達市場主體；著力培育新產業、布局新賽道；要擴大有效投資，緊咬全年完成重大工程投資2000億元的目標不放；要促進消費回補，加快促進消費回補和潛力釋放。

龔正說，上海將全面推進積體電路、生物醫藥、人工智慧三大先導產業「上海方案」，保障汽車、電子信息、先進材料等重點產業鏈順暢運轉。

實施綠色低碳、元宇宙、智慧終端等一批行動方案和智慧網聯汽車創新發展方案，推動數位經濟與傳統產業深度融合，推進新冠疫苗、治療藥物、檢測試劑和治療設備等研發和產業化。